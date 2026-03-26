Đấu giá 2 khu đất khoảng 90ha trong sân bay Long Thành

TPO - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, dự kiến triển khai tại 107 khu đất trên toàn địa bàn. Trong đó nổi bật là hai khu đất nằm trong phạm vi sân bay Long Thành với tổng diện tích gần 90ha.

Ngày 26/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến triển khai tại 107 khu đất trên toàn địa bàn. Các khu đất này phân bổ đa dạng từ khu vực đô thị, cảng biển đến vùng phụ cận sân bay Long Thành, hứa hẹn tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương.

Theo kế hoạch, có 7 khu đất với tổng diện tích hơn 184ha được chuyển tiếp từ năm 2025 sang, tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao đất hoặc tổ chức đấu giá. Bên cạnh đó, 73 khu đất khác với diện tích khoảng 324ha sẽ được ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai trong năm nay nhằm sớm khai thác hiệu quả.

Hai khu đất có diện tích khoảng 90ha dự kiến đấu giá sẽ đem về hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước

Đáng chú ý, tỉnh Đồng Nai dự kiến đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với 5 khu đất quy mô khoảng 832ha để kịp tổ chức đấu giá ngay trong quý III. Đồng thời, 20 khu đất với tổng diện tích gần 3.000ha cũng đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý, sẵn sàng đưa ra đấu giá khi đủ điều kiện.

Tâm điểm của kế hoạch là hai khu đất nằm trong phạm vi sân bay Long Thành với tổng diện tích gần 90ha. Đây được xem là quỹ đất có vị trí đặc biệt, hưởng lợi trực tiếp từ dự án hạ tầng hàng không quy mô quốc gia, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và dự kiến đem về hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Toàn bộ quá trình đấu giá được yêu cầu đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Việc xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá và thẩm định hồ sơ tham gia sẽ được giám sát nghiêm nhằm hạn chế tình trạng trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Theo định hướng của tỉnh Đồng Nai, việc đấu giá quỹ đất không chỉ nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, thúc đẩy phát triển hạ tầng, qua đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới.