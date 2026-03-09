Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thêm dự án nhà ở xã hội gần 1500 căn cạnh sân bay Long Thành

TPO - Ngày 9/3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Khu nhà ở xã hội An Phước, dự kiến phục vụ quy mô dân số khoảng 4.530 người.

Theo đó, dự án Khu nhà ở xã hội An Phước được triển khai tại xã An Phước (tỉnh Đồng Nai), do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã hội An Phước có tổng diện tích khoảng 73.275,3 m². Trong đó, diện tích đất thuộc phạm vi thực hiện dự án khoảng 66.475 m²; phần diện tích còn lại 6.800,3 m² là đất giao thông thuộc dự án đầu tư đường giao thông QH01, theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 822/QĐ-UBND do UBND tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/3/2025.

Việc sân bay Long Thành sắp đi vào hoạt động được dự báo sẽ thu hút lượng lớn lao động, khiến nhu cầu nhà ở gia tăng nhanh chóng và trở thành vấn đề cần sớm có lời giải.
Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 4.530 người, với tổng số 1.499 căn hộ. Trong đó gồm 1.149 căn hộ thuộc 2 khối chung cư nhà ở xã hội và 350 căn hộ thuộc 1 khối chung cư nhà ở thương mại.

Dự án được xếp nhóm B theo tiêu chí của Luật Đầu tư công. Sau khi hoàn thành, khu nhà ở xã hội An Phước được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động và người thu nhập thấp trên địa bàn, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị tại khu vực đặc biệt là khu vực Sân bay quốc tế Long Thành.

Trước đó vào tháng 11/202, một dự án nhà ở xã hội tại xã Long Thành do Công ty cổ phần Long Thành Riverside đầu tư, được xây dựng với quy mô 2,5 ha, gồm 4 block chung cư cao 7 tầng với 628 căn hộ.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại xã Long Thành cũng như khu vực cạnh Sân bay Long Thành được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người dân... có nhu cầu tăng khi sân bay vào hoạt động giữa năm 2026. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành cất nóc trong quý I năm 2026

