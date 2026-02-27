Nam Hải Phòng trước làn sóng công nghiệp hóa mới: Đã đến lúc nhà ở xã hội phải vượt chuẩn cũ

Hơn 2.000 ha khu công nghiệp mới được thành lập cùng hàng chục nghìn tỷ đồng vốn đầu tư đổ về đang mở ra một chu kỳ công nghiệp hóa quy mô lớn chưa từng có tại khu Nam Hải Phòng. Cực tăng trưởng mới thành hình cũng đặt ra bài toán về không gian sống tương xứng cho lực lượng lao động ngày càng đông và chất lượng, đòi hỏi một lời giải phù hợp trong việc phát triển nhà ở.

Áp lực nâng chuẩn không gian sống trong giai đoạn kinh tế bứt tốc

Khu vực phía Nam Hải Phòng đang bước vào một làn sóng công nghiệp hóa mới, với quy mô mở rộng vượt xa giai đoạn trước. Thay vì phát triển từng khu công nghiệp (KCN) đơn lẻ, khu vực này đang hình thành một vành đai sản xuất - logistics - sân bay - cảng biển liên hoàn trong Khu kinh tế ven biển phía Nam.

Hàng loạt dự án quy mô lớn được thành lập với diện tích hơn 2.000 ha, thể hiện quyết tâm của thành phố cảng trong việc đưa khu Nam thành một cực phát triển mới.

Đáng chú ý, ngay trong tháng đầu năm 2026, 3 dự án KCN lớn của khu Nam đã liên tiếp được khởi công, gồm: KCN Tiên Lãng 1 có quy mô gần 600 ha, tổng vốn hơn 13.000 tỷ đồng, trở thành dự án lớn nhất tại khu kinh tế ven biển phía Nam; KCN Sân bay Tiên Lãng - khu B quy mô 186,49 ha, vốn gần 2.800 tỷ đồng; KCN Vinh Quang giai đoạn 1 rộng 226,01 ha, vốn hơn 3.550 tỷ đồng. Tổng vốn của 3 dự án mới vượt 19.000 tỷ đồng, cho thấy tốc độ triển khai đang tăng nhanh, không dừng ở mức quy hoạch.

Nhiều khu công nghiệp được thành lập và khởi công tại khu Nam Hải Phòng trong thời gian qua

Sự bùng nổ hạ tầng công nghiệp cũng gắn liền với sự gia tăng mạnh mẽ về dân cư với hàng trăm nghìn lao động mới, và cấu trúc đã có sự thay đổi. Bên cạnh công nhân sản xuất, tỷ lệ kỹ sư, chuyên gia, quản lý và lao động kỹ thuật tay nghề cao ngày càng lớn. Đây là nhóm có xu hướng an cư dài hạn và đặt yêu cầu cao hơn về môi trường sống, giáo dục, không gian xanh và tiện ích cộng đồng.

Tầng lớp cư dân mới đã đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuẩn sống cho thị trường nhà ở, đặc biệt là với các loại hình đang “giải cơn khát” nguồn cung, như nhà ở xã hội. Theo đó, không chỉ là sản phẩm phù hợp thu nhập, nhà ở xã hội trong giai đoạn mới cần gắn với hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ, đủ khả năng nuôi dưỡng một cộng đồng bền vững, đồng hành cùng nhịp tăng trưởng công nghiệp của khu vực.

Happy Home Tràng Cát - Đô thị đa nhiệm cho tầng lớp dân cư mới

Giải bài toán an cư cho khu vực phía Nam Hải Phòng, Happy Home Tràng Cát được phát triển như một mô hình đô thị đa nhiệm, kết hợp giữa nhà ở xã hội cao tầng với bất động sản thương mại thấp tầng trong cùng một tổng thể. Thay vì tách biệt khu ở và khu dịch vụ, dự án đặt hai cấu phần này trong mối quan hệ cộng sinh nhằm phát triển một cộng đồng cư dân sôi động với chuẩn sống được nâng tầm.

Trong đó, hơn 3.800 căn hộ nhà ở xã hội kết hợp cùng hệ sinh thái “all-in-one” gồm 59 tiện ích ngoài trời, 3 công viên chủ đề, 4 vườn hoa cảnh quan… dự kiến sẽ nhanh chóng thu hút hơn 10.000 người về an cư. Cộng đồng này bao gồm người lao động làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, kỹ sư, chuyên gia trẻ và các gia đình trẻ có nhu cầu an cư lâu dài.

Happy Home Tràng Cát là nơi an cư đúng nghĩa với đầy đủ tiện ích sống và không gian xanh

Song song với đó, 284 sản phẩm thương mại thấp tầng của Boutique Home giữ vai trò kích hoạt nhịp thương mại sầm uất cho khu đô thị. Các không gian này có thể vận hành linh hoạt dưới các mô hình: cửa hàng dịch vụ, quán cà phê, nhà hàng, văn phòng, cửa hiệu tiện ích… phục vụ trực tiếp cho cư dân nội khu và lực lượng lao động tại các KCN lân cận. Nhờ đó, thương mại không đứng ngoài nơi an cư mà hiện diện ngay trong cấu trúc đô thị, tạo dòng chảy kinh tế nội khu ổn định.

Mảnh ghép thương mại Boutique Home giúp nâng tầm chuẩn sống cho cư dân Happy Home Tràng Cát

Sự kết hợp độc đáo này của Happy Home Tràng Cát đã tạo ra ba tầng giá trị rõ ràng. Đầu tiên là an cư bền vững, khi người lao động có thể sinh sống ổn định gần nơi làm việc, giảm thời gian di chuyển và áp lực hạ tầng. Thứ hai là sinh kế, khi hoạt động thương mại mang đến cơ hội kinh doanh và việc làm tại chỗ. Thứ ba là nhịp sống cộng đồng, khi các tiện ích, không gian công cộng và dịch vụ cùng tồn tại, giúp khu vực không rơi vào trạng thái “đô thị ngủ” mà vận hành năng động theo nhịp phát triển chung.

Căn hộ mẫu Happy Home Tràng Cát ra mắt thành công, đánh dấu một cột mốc trong hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng, bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai.

Nhờ những lợi thế nói trên, Happy Home Tràng Cát đã vượt ra khỏi khuôn khổ của những dự án nhà ở xã hội kiểu cũ, không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở mà còn tạo dựng một môi trường sống ổn định và gắn kết.

Khi người lao động tìm thấy không gian an cư phù hợp, họ có xu hướng gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp và địa phương. Chính sự ổn định về dân cư đó trở thành nền tảng để cực công nghiệp phía Nam phát triển bền vững, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong làn sóng công nghiệp hóa mới của Hải Phòng.