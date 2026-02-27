Nhà ống 2 tầng với các khoảng 'cắt xẻ' ngẫu hứng

Công trình là một ngôi nhà ống 2 tầng 120 m² đầy cảm xúc, nơi kiến trúc đương đại được hòa quyện cùng ký ức trầm mặc và cổ kính của phố cổ Hội An. Bên trong khối nhà tưởng như bình thường là những mảng miếng cắt xẻ ngẫu hứng.

Từ tường vàng, cửa vòm mềm mại đến những khe sáng nhảy múa trên sàn và tường nhà, từng chi tiết nhẹ nhàng gợi nhớ về vẻ đẹp dung dị của mái ngói đỏ và bức tường theo thời gian.

Không gian mở với giếng trời và khoảng thông tầng khiến ánh sáng tự nhiên và gió trời len lỏi khắp nơi, tạo nên sự tươi mới và thoáng đãng mỗi ngày. Sân hiên lát gạch đỏ cùng cây xanh mang lại cảm giác bình yên, khiến ai bước vào cũng như chạm vào một phần ký ức thân thuộc.