Masteri Park Place: Tâm điểm của phong cách sống đương đại toàn cầu

Dự án thiết lập tiêu chuẩn sống mới tại trung tâm TP.Thủ Đức thông qua sự kết hợp giữa quy hoạch đồng bộ, kiến trúc quốc tế và hệ sinh thái tiện ích đa dạng.

Phối cảnh Masteri Park Place (Ảnh: Masteri Homes).

“Urban International Living” là phong cách sống được ưa chuộng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, nơi giá trị sống được định nghĩa bằng sự cân bằng giữa nhịp độ phát triển hiện và không gian thiên nhiên tái tạo năng lượng. Đây là mô hình được quy hoạch bài bản, cho phép cư dân tiếp cận với các tiện ích đa dạng ngay ngưỡng cửa.

Điểm đặc trưng của phong cách sống đương đại này nằm ở tư duy thiết kế ưu tiên các “khoảng thở” đô thị, công viên nội khu và các khu vườn cảnh quan giúp giảm áp lực của cuộc sống, đồng thời tạo ra một môi trường sống trong lành, nơi cư dân có thể tìm thấy sự yên bình giữa lòng thành phố sôi động.

Ngoài ra, sức hấp dẫn của Urban International Living còn đến từ hệ thống tiện ích "Tất cả trong một" (All-in-one). Từ trung tâm thương mại, phòng tập đến không gian làm việc sáng tạo và các khu vực kết nối cộng đồng, tất cả đều được thiết kế để tối ưu hóa thời gian và nâng cao chất lượng sống. Nhịp sống đô thị tại đây trở thành nguồn cảm hứng thúc đẩy sự phát triển cá nhân, giúp mỗi ngày mới của cư dân đều bắt đầu với tâm thế tràn đầy năng lượng.

Nhờ những yếu tố trên, phong cách Urban International Living kiến tạo nên cộng đồng cư dân văn minh. Đây chính là lời giải cho bài toán an cư bền vững, nơi mỗi cá nhân được tận hưởng sự sôi động của phố thị nhưng vẫn sở hữu những khoảng trời riêng để nuôi dưỡng cảm hứng và cân bằng cảm xúc.

Tại dự án Masteri Park Place (TP. Thủ Đức, TP.HCM), triết lý Urban International Living được cụ thể hóa bằng không gian sống đương đại toàn cầu, mang đến cuộc sống tiện nghi, sang trọng và hài hòa với thiên nhiên. Sau thành công của hai phân khu cao tầng Masteri Grand View và Lumière Midtown, Masterise Homes tiếp tục ra mắt dự án căn hộ hạng sang Masteri Park Place nằm liền kề kênh đào nhạc nước “The Canal of Love” - trung tâm mới của đại đô thị The Global City.

Phối cảnh tiện ích hồ bơi tại Masteri Park Place (Ảnh: Masteri Homes).

Masteri Park Place có quy mô 3,12ha, được quy hoạch gồm bốn tòa tháp căn hộ, ba khối đế và một tòa văn phòng thương mại, dự kiến cung cấp hơn 1.700 căn hộ cao cấp ra thị trường. Là phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City sở hữu vị thế ôm trọn hai mặt nước, Masteri Park Place mở ra tầm nhìn khoáng đạt vĩnh viễn, hướng thẳng về kênh đào nhạc nước quy mô nhất Đông Nam Á, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn tinh thần Urban International Living giữa lòng đô thị.

Masteri Park Place tích hợp hơn 30 tiện ích ngoài trời và trong nhà với thiết kế theo chuẩn quốc tế, bao gồm: Kênh đào nhạc nước, chòi cabanas, sảnh lounge, đường chạy bộ, quảng trường, phòng gym, yoga, hồ bơi vô cực, khu BBQ, công viên bờ sông, sân tennis…

Bên cạnh đó, cư dân Masteri Park Place còn có thể dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế của The Global City – khu đô thị được định vị là “Downtown mới” của TP.HCM.

Trên thị trường bất động sản nhà ở khu vực lân cận Masteri Park Place, The Privé và Vinhome Grand Park cũng là những cái tên đáng chú ý với phong cách thiết kế hiện đại nhưng vẫn ưu tiên sự giao hòa với thiên nhiên. Những dự án này không chỉ tái định nghĩa chuẩn mực sống của cư dân mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng tầm cảnh quan và diện mạo đô thị tại khu vực.

Câu hỏi thường gặp về dự án Masteri Park Place

1. Đơn vị thiết kế và quy hoạch dự án Masteri Park Place?

Masteri Park Place khẳng định vị thế thông qua sự hợp tác chiến lược với các tên tuổi hàng đầu thế giới như Foster + Partners, HBA, Airoso Design và Simétrico. Sự bắt tay của các "ông lớn" này đã tạo nên một tổng thể kiến trúc và cảnh quan mang tính biểu tượng.

2. Một điểm nhấn trong thiết kế của dự án?

Điểm nhấn nổi bật của là Masteri Park Place mặt ngoài phủ kính cao cấp, không chỉ giúp cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng mà còn mở ra tầm nhìn toàn cảnh ấn tượng hướng về kênh đào nhạc nước và đại đô thị The Global City.

3. Đâu là công trình biểu tượng đáng chú ý tại dự án?

Kênh đào nhạc nước “The Canal of Love” tại Masteri Park Place là công trình tầm cỡ khu vực với quy mô lớn nhất Đông Nam Á, mang đến trải nghiệm thị giác và âm thanh đỉnh cao mỗi tối cho cư dân.