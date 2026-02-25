Nhà riêng Tân Phú ghi điểm nhờ mức giá cạnh tranh so với trung tâm TP.HCM

Tân Phú, với vị thế là một trong những quận cửa ngõ quan trọng tại phía Tây TP.HCM, đang có những chuyển biến đáng chú ý trong bức tranh bất động sản những năm gần đây.

Nhà riêng và chung cư là hai loại hình dẫn dắt thị trường bất động sản TP.HCM trong năm 2025 (Ảnh: Unsplash).

Từng được xem là vùng ven với mật độ công nghiệp dày đặc, Tân Phú hiện đã thay đổi diện mạo nhờ sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông và tiện ích xã hội như trung tâm thương mại lớn hay hệ thống công viên cây xanh.

Sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện và mặt bằng giá thấp hơn so với các quận lõi trung tâm đã góp phần đưa Tân Phú trở thành một trong những khu vực thu hút sự quan tâm của cả nhóm khách hàng mua để ở lẫn các nhà đầu tư.

Sức hấp dẫn của phân khúc nhà riêng

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đối với phân khúc nhà riêng tại Tân Phú đã ghi nhận mức tăng 5% trong 11 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024. Đây là một con số có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thị trường bất động sản chung đang trong giai đoạn sàng lọc khắt khe. Việc mức độ quan tâm tăng trưởng cho thấy nhà riêng tại Tân Phú vẫn giữ được sức hút nhờ tính pháp lý rõ ràng và giá trị tài sản gắn liền với đất vốn là tâm lý “ăn chắc mặc bền” của người Việt.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự thay đổi trong tương quan giá giữa nhà riêng và chung cư tại khu vực phía Tây TP.HCM (bao gồm Tân Phú). Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, tỷ lệ giá bán nhà riêng so với chung cư tại khu vực này đã giảm từ mức 2,7 (quý 1/2021) xuống còn 2,1 vào quý 4/2025.

Diễn biến này có thể được giải thích theo hai hướng: Một mặt, giá chung cư tại khu vực này đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ do các dự án mới được đầu tư cao cấp hơn về tiện ích; mặt khác, tốc độ tăng giá của nhà riêng có phần chững lại hoặc điều chỉnh để sát hơn với khả năng chi trả của thị trường. Điều này tạo ra một sự "tiệm cận" về giá, làm thu hẹp khoảng cách tài chính giữa hai loại hình nhà ở.

Cơ hội sở hữu nhà riêng nhờ tỷ lệ giá hợp lý

Tại riêng khu vực Tân Phú, số liệu quý 4/2025 cho thấy tỷ lệ giá bán nhà riêng/chung cư thấp hơn mức trung bình khu vực phía Tây, chỉ ở mức 1,9. Cụ thể, trong khi giá chung cư trung bình đạt ngưỡng 64 triệu đồng/m2, thì giá nhà riêng trung bình đang ở mức 125 triệu đồng/m2. Tỷ lệ này được đánh giá là thấp hơn tương đối so với các quận trung tâm như quận 10, quận 3 (cũ) – nơi giá nhà đất gấp 2,2 – 2,5 lần giá chung cư.

Chính khoảng cách này đã tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm nhà bán Tân Phú duy trì được sự cạnh tranh trên thị trường. Khi đặt lên bàn cân so sánh, có thể nhận thấy một thực tế thú vị: Với mức giá nhà riêng trung bình 125 triệu đồng/m2 tại Tân Phú, người mua chỉ cần bù thêm một khoảng chênh lệch không quá lớn so với việc mua một căn chung cư tại các quận trung tâm. Ví dụ, giá chung cư trung bình tại quận 3 (cũ) vào khoảng 105 triệu đồng/m2 và quận 5 là 109 triệu đồng/m2.

Sở hữu nhà riêng vẫn là mục tiêu của không ít người (Ảnh: Unsplash).

Việc lựa chọn nhà riêng mang lại những ưu thế vượt trội về mặt dài hạn so với chung cư. Đầu tiên là quyền sở hữu đất đai hoàn toàn và khả năng kiểm soát đối với không gian sống, từ việc sửa chữa, thiết kế lại đến việc không phải chịu các loại phí quản lý hàng tháng. Nhà riêng còn có tính riêng tư cao hơn, không phụ thuộc vào hệ thống thang máy hay các quy định chung của ban quản trị tòa nhà.

Đặc biệt, lịch sử thị trường đã chứng minh đất nền và nhà gắn liền với đất luôn có biên độ tăng giá tốt hơn và khả năng chống trượt giá hiệu quả hơn so với căn hộ – vốn là loại tài sản có xu hướng khấu hao theo thời gian. Tuy nhiên, xu hướng dịch chuyển này không dành cho tất cả mọi người.

Việc lựa chọn mua nhà Tân Phú thay vì chung cư trung tâm phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên sự thoáng đãng, yên tĩnh và muốn tách mình ra khỏi sự ngột ngạt của lõi nội đô. Những người này chấp nhận di chuyển xa hơn một chút để đổi lấy không gian sống rộng rãi hơn, môi trường ít ô nhiễm hơn, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các dịch vụ an sinh xã hội hiện đại mà Tân Phú đang cung cấp rất tốt.

Đối với những người có tầm tài chính vừa phải hơn, mua nhà đất Thủ Đức là phương án có thể cân nhắc. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, tỷ lệ giá giữa nhà riêng và chung cư tại khu vực này trong quý 4/2025 chỉ dao động ở mức từ 1,1 đến 1,8, mở ra cơ hội sở hữu nhà riêng cho nhóm khách hàng có mức tích lũy tầm trung.