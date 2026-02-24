Setia Edenia – Nơi giá trị sống xanh giao thoa cùng tiện nghi đô thị

Setia Edenia kiến tạo một không gian sống dựa trên sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và các yếu tố thiên nhiên, hướng tới duy trì các giá trị sống bền vững.

Phối cảnh dự án Setia Edenia (Ảnh: Setia).

Tiềm năng của thị trường lân cận TP.HCM

Việc chính thức trở thành một phần của TP.HCM đã tạo nên một bước ngoặt chiến lược cho thị trường bất động sản Thuận An (trước đây thuộc Bình Dương). Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là tên gọi trên bản đồ hành chính mà còn đi kèm với sự đồng bộ hóa về quy hoạch đô thị và tiêu chuẩn hạ tầng của một siêu đô thị. Cú hích sau sáp nhập đã góp phần thúc đẩy dòng vốn đầu tư dịch chuyển từ các khu vực trung tâm cũ sang vùng lõi mới, nơi có dư địa phát triển dồi dào.

Làn sóng nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đã biến Thuận An thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng đô thị. Sở hữu vị trí tiếp giáp trực tiếp với các quận trung tâm năng động của TP.HCM trước đây, Thuận An đang thu hút dòng tiền nhờ lợi thế về giá. Trong khi mặt bằng giá bất động sản tại các khu vực nội đô TP.HCM đã chạm ngưỡng cao, khu vực này vẫn duy trì được sức hấp dẫn nhờ nền giá hợp lý hơn, mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cho cư dân đô thị.

Tiềm năng phát triển tại đây còn được củng cố bởi sự hiện diện của các khu công nghiệp công nghệ cao và cộng đồng chuyên gia quốc tế, tạo ra nhu cầu ổn định về cả dịch vụ lưu trú lẫn thương mại. Đáp ứng xu hướng chuyển dịch đô thị, thị trường Thuận An (trước đây thuộc Bình Dương, nay thuộc TP.HCM) ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt dự án nhà ở quy mô lớn được phát triển bởi các đơn vị uy tín.

Thay vì các sản phẩm đơn lẻ, xu hướng hiện nay tập trung vào các khu đô thị phức hợp, chú trọng vào không gian xanh và môi trường sống bền vững. Các dự án này thường được quy hoạch bài bản, đảm bảo sự hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật kiến trúc và công năng sử dụng. Việc hình thành các cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ thống tiện ích giáo dục, y tế và giải trí đạt chuẩn đã góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của khu vực.

Dấu ấn sống xanh giữa lòng đô thị

Một số dự án nổi bật có thể kể đến tại đây bao gồm Setia Edenia, The Habitat Binh Duong và The Emerald Garden View. Trong đó, Setia Edenia là dự án gây chú ý nhờ ưu thế nằm trong khu đô thị sinh thái EcoXuân rộng 10,8ha. Nhờ đó, không gian sống tại Setia Edenia luôn ngập tràn sắc xanh và sự trong lành.

Phối cảnh nội khu dự án Setia Edenia (Ảnh: Setia).

Dự án do Setia - Tập đoàn bất động sản hàng đầu Malaysia phát triển, bao gồm ba tòa tháp cao 27-28 tầng, mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại đan xen những đường nét mềm mại, tinh tế. Tại Setia Edenia, các căn hộ ưu tiên lối thiết kế mở, tận dụng ban công và hệ thống cửa sổ rộng để tối ưu hóa diện tích, đồng thời dẫn dắt ánh sáng cùng gió trời vào không gian sống.

Với mong muốn mang đến sự tiện nghi và không gian sống hiện đại, Setia Edenia được trang bị trên 25 tiện ích sang trọng như Sky Bar, khu BBQ, sân tập dưỡng sinh, phòng gym, hồ bơi Jacuzzi, khu vui chơi trẻ em, trường mẫu giáo, quốc tế, công viên trung tâm… Ngoài ra, hệ thống an ninh đa lớp được thiết lập chặt chẽ với khả năng giám sát 24/7, kiến tạo không gian sống an toàn và riêng tư cho cư dân.

Tại dự án, cam kết về một lối sống bền vững được hiện thực hóa qua hệ thống tiện ích thông minh và thân thiện với môi trường: từ hệ thống thu gom nước mưa giúp tối ưu chi phí sinh hoạt và bảo vệ tài nguyên, đến “công tắc xanh” tích hợp tại lối ra vào giúp kiểm soát điện năng chỉ với một chạm để giảm thiểu khí thải carbon.

Đồng thời, việc trang bị các trạm sạc xe điện hiện đại ngay trong nội khu không chỉ đón đầu xu hướng di chuyển tương lai mà còn khẳng định tầm nhìn của chủ đầu tư trong việc kiến tạo không gian sống xanh, tương thích hoàn hảo với nhịp sống đô thị mới.

Câu hỏi thường gặp về dự án Setia Edenia

1. Kết nối giao thông của dự án Setia Edenia

Dự án được bao quanh bởi các tuyến giao thông trọng điểm như Tuyến Metro 1 và 2, Đường Vành đai 3 và 4, cùng các đường cao tốc kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, đảm bảo kết nối liền mạch cho việc di chuyển và đi lại hàng ngày.

2. Những tiện ích mà Setia Edenia thừa hưởng từ khu đô thị EcoXuân?

Công viên cây xanh, trung tâm thương mại, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao ngoài trời…

3. Uy tín của chủ đầu tư Setia?

Setia là tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia đã đạt hàng loạt giải thưởng danh giá trong nhiều năm liên tiếp. Với hơn 50 năm hoạt động, Setia đã tạo nên những công trình kiến trúc độc đáo, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cộng đồng và tạo ra môi trường sống bền vững cho tương lai.