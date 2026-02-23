Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp bất động sản thu nhập ra sao?

TPO - Lãnh đạo Regal Group, Tập đoàn Đất Xanh, Bất động sản Phát Đạt, Tập đoàn Novaland, Bất động sản An Gia, DIC Corp, Hodeco có thu nhập, lương tăng mạnh so với năm 2024. Đáng chú ý, dù kết quả kinh doanh có tăng hay giảm thì mức thù lao này vẫn tăng mạnh.

Tăng mạnh

Công ty CP Regal Group (mã chứng khoán: RGG) ghi nhận doanh thu hơn 713 tỷ đồng (tăng gần 17% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế hơn 147 tỷ đồng (giảm hơn 18% so với năm trước). Tuy lợi nhuận giảm nhưng tiền lương và thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc RGG trong năm 2025 đã tăng tới 313%, từ 3,85 tỷ đồng lên 15,92 tỷ đồng.

Trong đó, Tổng giám đốc Trần Ngọc Thành tăng từ 0,86 tỷ đồng lên 9,34 tỷ đồng, ông Trần Ngọc Thái - Phó tổng giám đốc Đầu tư và phát triển quỹ đất tăng từ 0,96 tỷ đồng lên 2,63 tỷ đồng, ông Phạm Văn Viên - Phó tổng giám đốc khối Vận hành tăng từ 0,79 tỷ đồng lên 1,29 tỷ đồng, ông Lê Ngọc Hoàng - Kế toán trưởng tăng từ 0,49 tỷ đồng lên 1,27 tỷ đồng…

Năm 2025, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) đạt 4.164 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 574 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận này tăng trưởng nhờ sự cải thiện của biên lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính.

Đáng chú ý, lương của ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh tăng mạnh từ hơn 4,1 tỷ đồng trong năm 2024 lên hơn 5,6 tỷ đồng ở năm 2025. Tương tự, lương của các thành viên quản lý khác cũng tăng hơn 1 tỷ đồng, từ hơn 6,12 tỷ đồng trong năm 2024 lên hơn 7,16 tỷ đồng vào năm ngoái.

Tại Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc tiếp tục là người có mức thu nhập cao nhất trong ban lãnh đạo. Riêng quý IV, ông Vũ nhận 1,86 tỷ đồng, dù con số này giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả năm 2025, ông Bùi Quang Anh Vũ tiếp tục là người nhận mức thù lao cao nhất công ty, với hơn 6,3 tỷ đồng và tăng nhẹ so với năm trước.

Năm 2025, ông Bùi Quang Anh Vũ tiếp tục là người nhận mức thù lao cao nhất Bất động sản Phát Đạt, với hơn 6,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR Nguyễn Văn Đạt ghi nhận mức thu nhập gần 545 triệu đồng, giảm tới 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Đạt vẫn nhận hơn 2 tỷ đồng trong năm ngoái từ tiền lương thưởng, thù lao.

Ngược lại, một số thành viên khác lại có mức tăng mạnh như ông Nguyễn Tấn Danh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Quang Phúc và ông Trần Trọng Gia Vinh - thành viên Hội đồng quản trị độc lập…

Còn có thù lao

Ở Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), tổng thù lao dành cho Hội đồng quản trị gần như không biến động so với năm 2024. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL tiếp tục đứng đầu danh sách công ty khi nhận thù lao cao nhất với 1,2 tỷ đồng trong năm 2025.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc NVL nhận 4,8 tỷ đồng tiền lương. Hai Phó tổng giám đốc là bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Trần Duy Nam lần lượt ghi nhận gần 2,9 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.

Chi tiết thu nhập của lãnh đạo NVL trong năm 2025.

Với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG), Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Bá Sáng nhận hơn 3,3 tỷ đồng tiền thù lao, tăng hơn 50% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc AGG.

Trong khi đó, Phó tổng giám đốc Nguyễn Mai Giang nhận thu nhập hơn 2 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Thành Châu - Kế toán trưởng có thu nhập tăng 42%, đạt gần 1,8 tỷ đồng.

Tương tự, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) có kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024 và lợi nhuận sau thuế đạt 624 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Tuy vậy, thù lao Hội đồng quản trị không có biến động lớn. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp và là em gái ông Cường lần lượt nhận gần 2 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng. Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín nhận hơn 1,9 tỷ đồng tiền lương, thưởng và phúc lợi - tăng khoảng 2% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG nhận gần 2 tỷ đồng.

Tại Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC), tổng thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị chỉ còn gần 1,7 tỷ đồng, giảm 50% so với năm trước. Chủ tịch Hội đồng quản trị HDC Đoàn Hữu Thuận nhận 351 triệu đồng, các thành viên còn lại nhận 221 triệu đồng/người. Đáng chú ý, ông Đoàn Hữu Thuận, ngoài thù lao Hội đồng quản trị còn nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền lương và thưởng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024.

Ban điều hành tại Hodeco có mức tăng thu nhập đáng kể. Tổng giám đốc HDC Lê Viết Liên nhận hơn 4 tỷ đồng - gấp 2,3 lần năm trước, Phó tổng giám đốc Đoàn Hữu Hà Vinh nhận 3,8 tỷ đồng - tăng 2,5 lần.