Lấy sáng cho nhà ống bằng thiết kế mặt tiền thú vị

TPO - Đây là một dự án cải tạo nhà phố lâu đời, thuộc kiểu nhà phố điển hình ở TPHCM. Dự án không chỉ là câu chuyện về không gian sống, mà còn là hành trình tạo nên sự kết nối cảm xúc giữa những thế hệ trong gia đình.

Mặt đứng ngôi nhà được thiết kế hình học với nhiều mặt cạnh, từ đó tăng tối đa diện tích mặt thoáng lấy sáng cho nhà ống xen kẹt.

Bên trong, từng mảng màu sắc được chọn lựa tinh tế, nhẹ nhàng đan xen, như một bản hòa ca giữa sự trẻ trung hiện đại và những ký ức quen thuộc, để bà và cháu gái cảm nhận được sự gắn bó và ấm áp trong từng góc nhà.

KTS đã đặt cả tấm lòng vào việc chọn lựa những vật liệu bền bỉ, dễ chăm sóc, để không chỉ đẹp mà còn bền lâu theo thời gian. Từng góc nhỏ được tính toán cẩn thận, khai thác tối đa công năng nhưng vẫn giữ được sự thoáng đãng và thoải mái. Ngôi nhà giờ đây không chỉ là nơi ở, mà là một không gian chứa đựng tình yêu và những giá trị bền vững theo năm tháng.