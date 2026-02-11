Kết quả công việc sẽ quyết định thu nhập, vị trí việc làm của cán bộ, công chức

TPO - Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức sẽ làm căn cứ để chi thưởng, tăng thu nhập, bố trí vị trí việc làm và sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Luật Cán bộ, công chức năm 2025 nêu rõ, việc đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở theo dõi thường xuyên, liên tục, đa chiều và định lượng bằng các tiêu chí cụ thể.

Kết quả đánh giá không chỉ để xếp loại chất lượng công chức mà còn được sử dụng làm căn cứ thực hiện khen thưởng, chi trả thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, bố trí vị trí việc làm phù hợp hoặc xem xét cho thôi việc đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở theo dõi thường xuyên, liên tục, đa chiều.

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Nghị định 335/2025 của Chính phủ, quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Nghị định 335 là chính sách mới, thay đổi căn bản phương pháp đánh giá công chức theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều, thông qua sản phẩm cụ thể.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước ngày 1/7.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong đó, cần quan tâm tới việc xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức và kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Nội vụ lưu ý, việc xây dựng phần mềm được thực hiện trên cơ sở xây dựng và ban hành tiêu chí chung và tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, gồm: Danh mục sản phẩm/công việc; đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn và danh mục sản phẩm/công việc quy đổi của cơ quan.

Cơ quan này cũng đã soạn thảo sổ tay hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, nhằm thống nhất cách thức xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và làm cơ sở thiết kế phần mềm đánh giá theo quy định mới.

Sổ tay tập trung vào việc hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ; người lao động làm công tác hỗ trợ, phục vụ; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hướng dẫn giao việc, theo dõi, chấm điểm…

Đối với những cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ khác (như giám sát hải quan, theo dõi quản lý, thu chi ngân sách, thanh tra, cấp phép) gắn với sản phẩm/công việc có tên gọi cụ thể khác cần nghiên cứu áp dụng tiêu chí phân loại nhóm nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc đầu ra cho phù hợp.