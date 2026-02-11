Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kết quả công việc sẽ quyết định thu nhập, vị trí việc làm của cán bộ, công chức

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức sẽ làm căn cứ để chi thưởng, tăng thu nhập, bố trí vị trí việc làm và sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Luật Cán bộ, công chức năm 2025 nêu rõ, việc đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở theo dõi thường xuyên, liên tục, đa chiều và định lượng bằng các tiêu chí cụ thể.

Kết quả đánh giá không chỉ để xếp loại chất lượng công chức mà còn được sử dụng làm căn cứ thực hiện khen thưởng, chi trả thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, bố trí vị trí việc làm phù hợp hoặc xem xét cho thôi việc đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

cbcc.png
Việc đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở theo dõi thường xuyên, liên tục, đa chiều.

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Nghị định 335/2025 của Chính phủ, quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Nghị định 335 là chính sách mới, thay đổi căn bản phương pháp đánh giá công chức theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều, thông qua sản phẩm cụ thể.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước ngày 1/7.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong đó, cần quan tâm tới việc xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức và kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Nội vụ lưu ý, việc xây dựng phần mềm được thực hiện trên cơ sở xây dựng và ban hành tiêu chí chung và tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, gồm: Danh mục sản phẩm/công việc; đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn và danh mục sản phẩm/công việc quy đổi của cơ quan.

Cơ quan này cũng đã soạn thảo sổ tay hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, nhằm thống nhất cách thức xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và làm cơ sở thiết kế phần mềm đánh giá theo quy định mới.

Sổ tay tập trung vào việc hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ; người lao động làm công tác hỗ trợ, phục vụ; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hướng dẫn giao việc, theo dõi, chấm điểm…

Đối với những cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ khác (như giám sát hải quan, theo dõi quản lý, thu chi ngân sách, thanh tra, cấp phép) gắn với sản phẩm/công việc có tên gọi cụ thể khác cần nghiên cứu áp dụng tiêu chí phân loại nhóm nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc đầu ra cho phù hợp.

Luân Dũng
#Kết quả công việc #thu nhập #vị trí việc làm #cán bộ #công chức #Bộ Nội vụ #Nghị định 335 #sổ tay hướng dẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục