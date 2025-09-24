Sẽ có công cụ đánh giá KPI của bộ, ngành, địa phương trong tháng 9

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hoàn thành công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả (KPI) của các bộ ngành, địa phương trong thời gian thực; hoàn thành trong tháng 9.

Vận hành đồng bộ, thông suốt từ Trung ương xuống cơ sở

Chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - chủ trì phiên họp lần thứ tư.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp nhận định, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao từ Trung ương đến cơ sở.

Tháng 8 vừa qua, Việt Nam đạt top 20 thế giới về tốc độ internet; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đã đạt 26%; khánh thành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và chuẩn bị đầu tư các trung tâm khác; khai thác tuyến cáp quang trên đất liền dài 3.900 km nối với 5 quốc gia...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP.

Kết luận phiên họp, bên cạnh những kết quả rất cơ bản, Thủ tướng nêu rõ, nhiều nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai còn chậm tiến độ, chưa có sự chuyển biến rõ nét. Thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy lĩnh vực này vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; vẫn còn chậm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.

Nhân lực cấp cơ sở còn thiếu và yếu; nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt lớn. An toàn thông tin, an ninh mạng vẫn tồn tại nguy cơ. Phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương cơ quan chưa chặt chẽ, hiệu quả. Phong trào "Bình dân học vụ số" chưa được như mong muốn.

Về công việc tiếp theo, Thủ tướng nêu rõ phương châm hành động 24 từ: "Tăng tốc, bứt phá; chủ động, hiệu quả; kịp thời, đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ".

Thủ tướng yêu cầu, những mục tiêu chưa hoàn thành thì phải nỗ lực hoàn thành; những mục tiêu đã hoàn thành thì phải làm hiệu quả, chất lượng hơn; tỷ lệ thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số đạt 80% trong năm nay; vận hành đồng bộ, hiệu quả, thông suốt chính quyền 3 cấp từ Trung ương tới cấp tỉnh, cơ sở.

Bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu mọi lúc, mọi nơi

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ 6 nhiệm vụ tổng quát phải tập trung triển khai với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể. Trong đó, tất cả các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, hoàn thành chậm nhất trong quý IV năm nay, bảo đảm đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung từ Trung ương tới cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu cần hoàn thiện thể chế thông thoáng phục vụ kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; trình Quốc hội 8 luật tại kỳ họp sắp tới và kịp thời ban hành các nghị định hướng dẫn theo hiệu lực của luật.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", "thời gian là vàng ngọc", Thủ tướng lưu ý, chúng ta phải tranh thủ từng ngày, từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Thủ tướng cũng lưu ý hoàn thiện hạ tầng thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt tại cơ sở; các xã, phường, đặc khu đầu tư hạ tầng số mà không sử dụng được thì dứt khoát khoanh lại, tiếp tục xử lý và đầu tư đồng bộ hệ thống mới thống nhất.

Bên cạnh đó, cần bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại cơ sở; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" theo phát động của Tổng Bí thư Tô Lâm; phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi người; hoàn thành công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả (KPI) của các bộ ngành, địa phương trong thời gian thực; hoàn thành trong tháng 9.

Bộ Công an được giao vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm Dữ liệu quốc gia; tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đẩy mạnh phát triển ứng dụng VneID; đẩy mạnh giám sát an ninh mạng, điều phối ứng phó sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa, cắt giảm 2.051 thủ tục và 2.041 điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo. Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chủ trì, rà soát, bảo đảm về kinh phí và nguồn nhân lực…