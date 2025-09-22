Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng: 'Nhà cứ 100 triệu/m2 thì dân làm sao có tiền mua được'

Văn Kiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm chi phí, phấn đấu để giá nhà thương mại hợp lý, phù hợp với nền kinh tế, phù hợp thu nhập trung bình của người dân.

Chiều 22/9, kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng khẳng định quyết tâm xây dựng, phát triển thị trường bất động sản ổn định, an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Theo Thủ tướng, thực hiện tốt các chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản sẽ góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng cao, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; góp phần phát triển đô thị và nông thôn văn minh, hiện đại.

img1777-1758538575162479893706.jpg
Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp để kéo giảm giá bất động sản.

Muốn thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng cho rằng các chủ thể liên quan phải chung sức đồng lòng với Chính phủ, phát huy những điểm đã làm tốt, phát hiện, tháo gỡ kịp thời, nhanh, linh hoạt, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc.

“Nhân dân thiếu nhà ở nhưng lại không có nhà để mua. Nhà cứ 100 triệu/m2 thì dân làm sao có tiền mua được. Bao nhiêu người cần nhà nhưng giá nhà cao quá nên không mua được. Ngân hàng phải góp phần kiểm soát. Nếu cứ thổi giá bất động sản lên, người dân thấy giá nhà cao, cao mãi, cao quá người dân không thể mua được", Thủ tướng lưu ý.

Nhấn mạnh, phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn, đại sự, Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thủ tướng đồng thời cũng yêu cầu thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí, giải quyết vấn đề hạ tầng về giao thông, điện nước, viễn thông…

Về giá đất, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước. Bộ Xây dựng nghiên cứu để Chính phủ ban hành nghị quyết, giao một số doanh nghiệp có năng lực, có tâm, có tài triển khai một số dự án nhà ở xã hội theo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Văn Kiên
#giá nhà hợp lý #nhà ở xã hội #giảm giá đất #kiểm soát giá bất động sản #Giá nhà đất quá cao #Dân không mua nổi nhà #Thị trường bất động sản #Thủ tướng Phạm Minh Chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục