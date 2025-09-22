Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật phải tính dài hạn để luật có 'tuổi thọ cao'

TPO - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tập trung giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; sửa luật phải tính dài hạn, lâu dài để luật có “tuổi thọ cao”.

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, từ tháng 10/2024 đến nay, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến 58 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; riêng 7 tháng đầu năm 2025 đã trình Quốc hội thông qua 47 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến bốn dự án khác.

“Năm 2025, khối lượng văn bản tăng đột biến, nhiều hơn 158 văn bản so với năm 2024 và tăng 291 văn bản so với năm 2023, nhưng vẫn bảo đảm tiến độ nhờ sự chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành”, ông Tùng đánh giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Cơ quan thẩm tra cũng ghi nhận kết quả nổi bật trong báo cáo của tòa án. Cơ quan này đã trình Quốc hội ban hành hai luật, một nghị quyết; trình ban hành một pháp lệnh, 11 nghị quyết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đối với Viện kiểm sát, cơ quan này đã trình Quốc hội thông qua hai dự án luật, hai dự thảo nghị quyết; cho ý kiến dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; trình ban hành năm nghị quyết nhằm bảo đảm vận hành mô hình ba cấp kiểm sát…

Bên cạnh kết quả đạt được, cơ quan thẩm tra lưu ý một số tồn tại, hạn chế như một số quy định pháp luật còn thiếu ổn định, thiếu khả thi; việc phân cấp, phân quyền chưa kịp thời, hiệu quả; tiến độ nhiều dự án trình gấp, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra…

Cơ quan thẩm tra đề nghị các cơ quan có thẩm quyền làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết trong thời gian tới.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan đã hoàn thành khối lượng công việc đặc biệt lớn liên quan đến công tác lập pháp, xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong thời gian rất ngắn, kịp thời tạo sự đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo cáo cần bổ sung đánh giá kết quả thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; xem xét ban hành các văn bản giải quyết, ủy quyền ban hành văn bản để xử lý vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội khi sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

“Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nếu không chúng ta khó hoàn thành khối lượng công việc lớn”, nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tăng cường phân cấp, phân quyền, tiếp tục ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các cơ quan để xử lý công việc bảo đảm chất lượng, tiết kiệm thời gian, nhân lực.

Thời gian qua, Quốc hội đã ứng dụng “Quốc hội số”, trí tuệ nhân tạo (AI) để rà soát, hỗ trợ xử lý rất nhiều luật, nghị quyết. “Kỳ họp thứ 10 này, Chính phủ dự kiến trình khoảng 50 luật, khoảng 70 nội dung. Nếu không sử dụng chuyển đổi số, AI, chỉ dựa vào con người thì làm không nổi”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng cần tập trung giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; sửa luật phải tính dài hạn, lâu dài để luật có “tuổi thọ cao”.

“Pháp luật chồng chéo, xung đột, thiếu tính khả thi, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần trong thời gian ngắn là vấn đề cần giải pháp mạnh, tổng thể”, Chủ tịch Quốc hội cho hay.