Chủ tịch Quốc hội ký nghị quyết dự án luật quan trọng 2025

Luân Dũng
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

298ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát chính sách, điều chỉnh phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về luật sửa đổi, bổ sung.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp được giao chủ trì thẩm tra các dự án luật này. Trước khi trình Quốc hội, các dự án luật sẽ được trình Ủy ban Thường vụ cho ý kiến tại phiên họp tháng 9/2025.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 2 dự án: Luật Chuyển đổi số; và Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Cả hai dự án luật này cũng sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9/2025.

Cũng trong thời gian này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân.

Luân Dũng
