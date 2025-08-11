Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Lấy một ông giám đốc về làm vụ trưởng rất hay'

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Lấy một ông giám đốc về làm vụ trưởng rất hay, lấy một ông vụ trưởng ra làm giám đốc cũng rất hay. Cần giữ nhân tài trong nước nhưng phải luân chuyển giữa các bộ phận công - tư", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu.

“Đảo” công việc, luân chuyển cán bộ

Sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trong giai đoạn vừa qua, nhờ công tác đào tạo, nguồn nhân lực chúng ta đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Định, giai đoạn tới là kỷ nguyên phát triển xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được, trong khi, một số ngành rất thiếu hụt. “Đây là trách nhiệm rất nặng nề, to lớn của toàn Đảng, toàn dân, của các ngành, các cấp”, ông nói.

118dinh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Để đảm bảo nhân lực cho thời kỳ mới phát triển thịnh vượng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước hết, phải có nhận thức toàn diện của tất cả các ngành, các cấp và thực hiện một cách đồng bộ.

Nêu 5 bài học lớn, ông Định cho rằng, trước tiên phải đổi mới giáo dục đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng từ giai đoạn phổ thông, bởi học phổ thông có giỏi thì đại học mới giỏi. Do vậy, cần chuyển từ học để thi sang học để làm và làm ra của cải.

“Chúng ta vẫn còn tư tưởng học để thi, cứ điểm cao là thích nhưng học là để có kiến thức, để làm người, làm việc, làm ra nhiều tiền của”, ông Định nói, đồng thời đề nghị phải giảm tải lý thuyết, tăng thực hành, tăng kỹ năng sống.

Đáng lưu ý, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh về việc bố trí đúng người, bố trí theo đúng năng lực cả trong bộ máy Nhà nước và doanh nghiệp, bố trí sắp xếp sử dụng theo năng lực qua hoạt động thực tiễn.

“Nhà khoa học thì phải có công trình, tạo ra cơ chế kiểm soát trong quá trình làm việc, để cán bộ có cơ hội được rèn luyện năng lực. Kinh nghiệm thực tiễn của tôi là cứ 'đảo' công việc, luân chuyển để tạo cơ hội va đập. Cứ ở mãi một chỗ lại tạo cát cứ, 'không ai thay được tôi', sẽ không đổi mới”, ông Định lưu ý.

Nhân tài từ doanh nghiệp về công chức rất khó

Kinh nghiệm khác được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu là giữ chân và thu hút người tài. Theo ông, ở chúng ta, nhân tài từ doanh nghiệp về công chức rất khó.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ở các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, bộ trưởng có khi 10 tháng thay 1 lần. Có bộ trưởng rất giỏi ra doanh nghiệp nhưng sau lại quay lại. Còn ở ta, nhân tài từ doanh nghiệp về công chức rất khó.

“Lấy một ông giám đốc về làm vụ trưởng rất hay, lấy một ông vụ trưởng ra làm giám đốc cũng rất hay. Cần giữ nhân tài trong nước nhưng phải luân chuyển giữa các bộ phận công – tư, đem văn hóa doanh nghiệp vào quản lý Nhà nước và ngược lại”, ông Định bày tỏ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải thu hút nhân tài ngoài nước về làm việc, cải thiện chế độ lương thưởng, phúc lợi, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, giảm phiền hà.

Ngoài ra, ông Định cũng lưu ý khuyến khích doanh nghiệp đào tạo tại chỗ, đặc biệt là doanh nghiệp chất lượng cao; đồng thời phải có sự đổi mới để thích ứng với tình hình thế giới liên tục có sự thay đổi.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với 11 nhóm giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và các nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện.

Sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ, trong đó có Bộ GD&ĐT cũng như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các bộ liên quan hoàn thiện nghị quyết này.

Luân Dũng
#nhân lực phát triển kinh tế xã hội #đổi mới giáo dục đào tạo #luân chuyển cán bộ công chức #thu hút nhân tài trong nước và quốc tế #chính sách đãi ngộ nhân tài #quản lý nguồn nhân lực hiệu quả #phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao #cải cách tổ chức bộ máy nhà nước #đổi mới công tác quản lý cán bộ #mô hình sáng tạo thu hút nhân tài

