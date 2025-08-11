Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 chỉ thông qua luật rút gọn và rất cấp bách

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 chỉ thông qua luật rất cấp bách, để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương.

Chỉ thông qua luật rất cấp bách

Sáng 11/8, phát biểu khai mạc Phiên họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp rất quan trọng, xem xét, thông qua nhiều dự án luật và quyết định nhiều nội dung quan trọng trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Dự kiến, phiên họp sẽ diễn ra trong ba ngày 11 - 13/8 và có hai ngày dự phòng (14 – 15/8), do nhiều nội dung Chính phủ chưa kịp chuẩn bị xong.

118ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Tại phiên họp này, công tác xây dựng pháp luật chiếm thời lượng nhiều nhất, với tổng cộng 13 dự án luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 chỉ thông qua luật rất cấp bách, để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương.

Tại Kỳ họp tháng 10 tới, Chính phủ dự kiến trình trên 90 nội dung, dự kiến có dự án 47 luật được thông qua, nhiều hơn 13 luật so với Kỳ họp thứ 9. Do vậy, tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV này, chỉ trình Quốc hội những dự án luật có tính chất rút gọn, còn nếu xem xét, thông qua tại hai kỳ họp sẽ để sang khóa mới.

Về hoạt động giám sát, phiên họp sẽ tiếp tục cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội; báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; xem xét thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước…

Các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp tham gia

Về nội dung dự phòng, tới giờ này, theo đăng ký của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Phòng bệnh, Luật Dân số…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ đã có báo cáo đề xuất bổ sung nhiều chương trình văn bản luật. Ngoài 20 văn bản cần bổ sung, các bộ, ngành cũng đề xuất 11 dự án luật tại Kỳ họp thứ 10.

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải chủ động rà soát, bố trí nguồn lực thỏa đáng, giữ vững kỷ luật kỷ cương, làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm và hiệu quả. Trừ các trường hợp đi nước ngoài, tại các phiên họp liên quan, bộ trưởng, trưởng ngành phải tham dự đầy đủ để tiếp thu đầy đủ các ý kiến.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, điểm mới bắt đầu thực hiện từ phiên họp này là sau khi kết thúc từng nội dung sẽ phải hoàn thiện dự thảo văn bản kết luận, xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành trước khi phát hành.

Với khối lượng công việc phiên họp này rất lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các báo cáo cần ngắn gọn, phát biểu đúng trọng tâm, trọng điểm, làm rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau để các cơ quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.

Luân Dũng
#Kỳ họp thứ 10 Quốc hội #Luật cấp bách Việt Nam #Xây dựng pháp luật Việt Nam #Chính sách phát triển nguồn nhân lực #Nghị quyết số 18 Trung ương #Thẩm quyền Quốc hội Việt Nam #Luật dân số Việt Nam #Chính sách kiểm toán nhà nước #Cảng hàng không Gia Bình #Quản lý nhân sự Quốc hội #Ủy ban Thường vụ Quốc hội #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

