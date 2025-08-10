Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cùng với việc cho ý kiến các dự án luật, thông qua một số nghị quyết quan trọng, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (ngày 11-13/8; dự phòng ngày 14-15/8) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

108tvqh6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự thảo: Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước…

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét: Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025; báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

Luân Dũng
#Ủy ban Thường vụ Quốc hội #phiên họp 48 #ngân sách địa phương #dự án Samsung tại Việt Nam #giám sát quốc hội #quyết định ngân sách #công tác xây dựng pháp luật #giám sát nguồn nhân lực #Chủ tịch Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục