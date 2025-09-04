Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách

Luân Dũng
TPO - Ngày 4/9, Văn phòng Quốc hội thông tin, Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra trong 5,5 ngày, chia làm 3 đợt, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách.

Trong đó, đợt 1 của phiên họp sẽ diễn ra trong 1 ngày 5/9; đợt 2 vào sáng ngày 12/9; và đợt 3 từ ngày 22 đến 23 và chiều ngày 25 đến 27/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử;

Cùng với đó là dự án: Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi)…

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri; Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026…

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025; các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2025; các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ…

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2025 theo tờ trình của Chính phủ.

Xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031…

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Luân Dũng
