Huế chi 2,2 tỷ đồng xử lý khẩn cấp đoạn tường Hoàng thành bị sập

Ngọc Văn
TPO - UBND TP. Huế vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, xử lý sự cố sập đổ đoạn tường Hoàng thành Huế ở mặt bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, với tổng kinh phí khoảng 2,2 tỷ đồng.

Chiều 18/12, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết vừa ban hành Quyết định số 3759/QĐ-UBND về việc triển khai công trình khẩn cấp phục vụ xử lý tình huống sập đổ tại đoạn tường thành Hoàng thành Huế (mặt phía bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180 m về phía đông).

2.jpg
Bờ tường Hoàng thành Huế ở mặt phía bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180 m về phía đông, bị sập﻿ vào tối 2/11 do mưa lũ.

Theo đó, quy mô đầu tư gồm phục hồi đoạn tường thành bị sập có chiều dài khoảng 14,2 m, cao trung bình khoảng 4,3 m; đồng thời gia cố, gia cường và chống đỡ các đoạn tường lân cận nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hạn chế nguy cơ tiếp tục hư hỏng.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,2 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn ngân sách TP. Huế. Thời gian thi công công trình không quá 45 ngày kể từ ngày ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp.

Công trình nhằm mục tiêu phòng, chống thiên tai, kịp thời khắc phục sự cố sập đổ, bảo vệ an toàn cho di tích Hoàng thành Huế cũng như người dân và du khách trong khu vực.

UBND TP. Huế giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện. Trung tâm có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến của Sở Xây dựng, hoàn chỉnh phương án kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và di sản văn hóa.

Trước đó, vào tối 2/11, lực lượng ứng trực của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát hiện một đoạn tường thành ở mặt bắc Hoàng thành Huế bị sập vào thời điểm tại Huế có mưa lớn, lũ dâng cao.

Qua kiểm tra chuyên môn, nguyên nhân bờ tường Hoàng thành bị sập được xác định là do nước mưa ngấm và ngập kéo dài làm xói nền, sự thay đổi áp lực nước bên trong và ngoài thành, trong khi kết cấu bờ tường đã xuống cấp theo thời gian.

Ngọc Văn
#UBND TP. Huế #ban hành lệnh #xây dựng công trình khẩn cấp #xử lý sự cố sập đổ #tường Hoàng thành Huế #cửa Hòa Bình

