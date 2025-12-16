Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lô

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, đê hữu sông Lô tại xã Dân Chủ, nơi khoảng 200 m bờ sông bị sạt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp nhà cửa, tài sản và an toàn của 17 hộ dân, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ, di dời dân và đề xuất công trình khắc phục cấp bách.

Ngày 15/12, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông, đê hữu sông Lô trên địa bàn xã Dân Chủ, trước nguy cơ đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, tài sản và an toàn tính mạng người dân.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy khu vực bờ sông Lô đoạn từ Km35+200 đến Km36+200 đê hữu Lô đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Vị trí sạt lở kéo dài khoảng 200 m, ăn sâu vào bờ, taluy sạt cao từ 10-12 m so với mực nước sông hiện tại. Sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực.

image.jpg
Tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lô đoạn qua xã Dân Chủ. Ảnh: Viết Hà.

Đáng lo ngại, một số điểm sạt lở chỉ còn cách nhà dân gần nhất từ 3-5 m. Ba hộ dân đã bị cuốn trôi công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ít nhất ba ngôi nhà khi mưa lớn, lũ sông Lô xảy ra.

Trước tình hình cấp bách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ giao UBND xã Dân Chủ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực sạt lở. Trong đó, duy trì việc cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, hạn chế người dân, phương tiện và gia súc đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, yêu cầu tàu, thuyền không neo đậu tại khu vực này để tránh phát sinh thiệt hại.

UBND xã Dân Chủ cũng được yêu cầu xây dựng phương án chủ động di dời người và tài sản của các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn khi cần thiết, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở và báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường khi có tình huống bất thường, đe dọa khu dân cư.

Cùng với đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, UBND xã Dân Chủ và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời tham mưu lệnh xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Lô đoạn Km36+00-Km36+200. Việc đề xuất phải bảo đảm chỉ triển khai các giải pháp cấp thiết, phục vụ trực tiếp mục tiêu bảo vệ an toàn tuyến đê, tính mạng, tài sản của người dân và ổn định đời sống khu vực bị ảnh hưởng, phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn.

Ngày 13/10, Báo Tiền Phong thông tin sau hoàn lưu bão số 10 và 11, gần một km bờ sông Lô qua hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp nhà cửa, tài sản của hàng chục hộ dân. Nhiều ngôi nhà chỉ còn cách mép sạt vài mét, nguy cơ đổ sập cao. Riêng xã Dân Chủ có khoảng 850 m bờ sông sạt lở, ảnh hưởng 17 hộ với 70 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo, hỗ trợ di dời tài sản, đồng thời kiến nghị xây kè kiên cố để bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Đức Anh
#sạt lở #Phú Thọ #sông Lô #Dân Chủ #cứu hộ #thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục