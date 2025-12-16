Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lô

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, đê hữu sông Lô tại xã Dân Chủ, nơi khoảng 200 m bờ sông bị sạt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp nhà cửa, tài sản và an toàn của 17 hộ dân, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ, di dời dân và đề xuất công trình khắc phục cấp bách.

Ngày 15/12, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông, đê hữu sông Lô trên địa bàn xã Dân Chủ, trước nguy cơ đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, tài sản và an toàn tính mạng người dân.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy khu vực bờ sông Lô đoạn từ Km35+200 đến Km36+200 đê hữu Lô đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Vị trí sạt lở kéo dài khoảng 200 m, ăn sâu vào bờ, taluy sạt cao từ 10-12 m so với mực nước sông hiện tại. Sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lô đoạn qua xã Dân Chủ. Ảnh: Viết Hà.

Đáng lo ngại, một số điểm sạt lở chỉ còn cách nhà dân gần nhất từ 3-5 m. Ba hộ dân đã bị cuốn trôi công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ít nhất ba ngôi nhà khi mưa lớn, lũ sông Lô xảy ra.

Trước tình hình cấp bách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ giao UBND xã Dân Chủ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực sạt lở. Trong đó, duy trì việc cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, hạn chế người dân, phương tiện và gia súc đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, yêu cầu tàu, thuyền không neo đậu tại khu vực này để tránh phát sinh thiệt hại.

UBND xã Dân Chủ cũng được yêu cầu xây dựng phương án chủ động di dời người và tài sản của các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn khi cần thiết, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở và báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường khi có tình huống bất thường, đe dọa khu dân cư.

Cùng với đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, UBND xã Dân Chủ và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời tham mưu lệnh xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Lô đoạn Km36+00-Km36+200. Việc đề xuất phải bảo đảm chỉ triển khai các giải pháp cấp thiết, phục vụ trực tiếp mục tiêu bảo vệ an toàn tuyến đê, tính mạng, tài sản của người dân và ổn định đời sống khu vực bị ảnh hưởng, phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn.

Ngày 13/10, Báo Tiền Phong thông tin sau hoàn lưu bão số 10 và 11, gần một km bờ sông Lô qua hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp nhà cửa, tài sản của hàng chục hộ dân. Nhiều ngôi nhà chỉ còn cách mép sạt vài mét, nguy cơ đổ sập cao. Riêng xã Dân Chủ có khoảng 850 m bờ sông sạt lở, ảnh hưởng 17 hộ với 70 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo, hỗ trợ di dời tài sản, đồng thời kiến nghị xây kè kiên cố để bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.