Nước sông Lô dâng cao, tuyến huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng

TPO - Ảnh hưởng sau bão số 10 khiến Quốc lộ 2, trục giao thông chính nối trung tâm Tuyên Quang với phường Hà Giang xuất hiện điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Tại khu vực đầu phường Hà Giang 1 đoạn nền đường từ Km295+995 đến Km296+200 bị khoét sâu vào sát bờ sông Lô, nhiều vị trí sụt xuống hàng mét, tạo hàm ếch lớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Song Hà - Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1 cho biết, tại khu vực đầu phường Hà Giang 1 đoạn nền đường Quốc lộ 2 từ Km295+995 đến Km296+200 bị khoét sâu vào sát bờ sông Lô, nhiều vị trí sụt xuống hàng mét, tạo hàm ếch lớn. Chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo người dân qua lại ở khu vực này.

Quốc lộ 2 hiện là tuyến độc đạo kết nối trung tâm tỉnh với phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các xã vùng cao phía Bắc.

Nếu đoạn sạt lở này bị phá hỏng, phương tiện sẽ buộc phải đi vòng theo đường nhỏ ven bờ Đông sông Lô, qua các xã Vị Xuyên – Linh Hồ – Phú Linh để sang phường Hà Giang 2. Tuy nhiên, tuyến tránh này hẹp, dễ ùn ứ và tiềm ẩn thêm rủi ro tai nạn.

Theo Ban Quản lý vốn dự án nước ngoài tỉnh Tuyên Quang, đơn vị chủ đầu tư tuyến đường, ngoài phần ta luy âm bị nước xoáy sạt mạnh, ta luy dương cũng đang xuất hiện vết nứt và đất đá có dấu hiệu trượt xuống mặt đường.

Những ngày tới, nếu mưa lớn tiếp diễn, đặc biệt khi bão số 11 đang tiến sát, khả năng mất an toàn giao thông là rất cao.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, đây là tình huống thiên tai nghiêm trọng, cần xử lý khẩn cấp. Đơn vị đang tiến hành các bước để thi công khắc phục, nhằm bảo vệ tuyến giao thông chiến lược và đảm bảo đi lại an toàn cho người dân.