Mưa lũ dồn dập, tường gạch Hoàng thành Huế bị sạt lở 15m

TPO - Ba trận lũ lớn nối tiếp nhau trong thời gian ngắn đã khiến nhiều điểm di tích thuộc khu Di sản Huế bị ngập sâu. Bên cạnh đó, một đoạn tường gạch bảo vệ Hoàng thành Huế dài khoảng 15m bị sạt lở, cùng 10m kè hồ tại lăng Tự Đức cũng bị hư hại tương tự.

Ngày 4/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, một đoạn tường gạch thuộc Hoàng thành Huế vừa xảy ra sự cố sạt lở do mưa lũ cường độ lớn xảy ra dồn dập những ngày qua.

Tường gạch Hoàng thành Huế bị sạt lở 15m sau những đợt mưa lũ dồn dập.

Vị trí tường thành Hoàng thành Huế bị sạt lở nằm gần đường Đặng Thái Thân, cách cổng thành Hòa Bình khoảng 50m.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Trung tâm đã cho rào chắn, che phủ bạt bảo vệ hiện trạng và cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và cán bộ, nhân viên đến tham quan, làm việc tại gần khu vực sạt lở.

Đại Nội Huế bị ngập lụt lần thứ ba chỉ trong vòng một tuần. Ảnh: Trần Thiện

Cùng thời điểm, đơn vị ghi nhận đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10m; hệ thống cột gỗ ở trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước, có nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong đợt lũ lớn đầu tháng 11, khu vực Đại Nội bị ngập khoảng 0,3m, một số cung điện bị ngập đến hiên; lăng Minh Mạng ngập sân chầu hơn 1,4m; đường đi ven hồ lăng Gia Long, sân chầu lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức, Đồng Khánh đều ngập sâu từ 1 - 1,5m; sân cung An Định ngập gần 2m…

Tổng vệ sinh di tích Cố đô Huế ngay sau đợt lũ lớn đầu tháng 11/2025.

Sau khi nước rút, lực lượng của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổng lực ra quân vệ sinh, khơi thông nước đọng, dọn sạch bùn đất, rác thải, phục hồi kiến trúc và cảnh quan, nhằm mở cửa đón khách trở lại và bảo đảm an toàn, bền vững cho hệ thống di sản.