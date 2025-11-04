Mưa lũ dồn dập, tường gạch Hoàng thành Huế bị sạt lở 15m

Ngày 4/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, một đoạn tường gạch thuộc Hoàng thành Huế vừa xảy ra sự cố sạt lở do mưa lũ cường độ lớn xảy ra dồn dập những ngày qua.
Vị trí tường thành Hoàng thành Huế bị sạt lở nằm gần đường Đặng Thái Thân, cách cổng thành Hòa Bình khoảng 50m.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, Trung tâm đã cho rào chắn, che phủ bạt bảo vệ hiện trạng và cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và cán bộ, nhân viên đến tham quan, làm việc tại gần khu vực sạt lở.
Cùng thời điểm, đơn vị ghi nhận đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10m; hệ thống cột gỗ ở trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước, có nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.
Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong đợt lũ lớn đầu tháng 11, khu vực Đại Nội bị ngập khoảng 0,3m, một số cung điện bị ngập đến hiên; lăng Minh Mạng ngập sân chầu hơn 1,4m; đường đi ven hồ lăng Gia Long, sân chầu lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức, Đồng Khánh đều ngập sâu từ 1 - 1,5m; sân cung An Định ngập gần 2m…
Sau khi nước rút, lực lượng của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổng lực ra quân vệ sinh, khơi thông nước đọng, dọn sạch bùn đất, rác thải, phục hồi kiến trúc và cảnh quan, nhằm mở cửa đón khách trở lại và bảo đảm an toàn, bền vững cho hệ thống di sản.