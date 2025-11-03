Huế bác thông tin vỡ đường ống nước thượng nguồn ảnh hưởng sinh hoạt người dân

Chiều 3/11, ông Dương Quý Dương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO), khẳng định, thông tin “vỡ ống nước ở thượng nguồn” lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.
Theo HueWACO, sáng cùng ngày, một số trang mạng xã hội tung tin tuyến ống dẫn nước chính vùng thượng nguồn của công ty bị vỡ, khuyên người dân tích trữ nước sinh hoạt.
Tin đồn lan nhanh khiến nhiều người lo lắng, giữa lúc mưa lũ tại Huế còn diễn biến phức tạp, mực nước sông Hương và sông Bồ đều vượt báo động 3 gần 1m.
Lãnh đạo HueWACO cho biết, toàn bộ các nhà máy xử lý nước của đơn vị vẫn hoạt động bình thường, các tuyến ống an toàn, lưu lượng cấp nước duy trì từ 220.000–250.000m3/ngày, cao hơn khoảng 20% so với ngày thường, đảm bảo cấp nước ổn định cho toàn thành phố.
“Người dân không nên hoang mang, cần bình tĩnh, yên tâm ứng phó mưa lũ. Hệ thống cấp nước đang vận hành an toàn, không xảy ra sự cố vỡ ống như tin đồn thất thiệt”, ông Dương Quý Dương nói.