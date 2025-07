Nghệ An: Tin giả ‘vỡ đập’ thủy điện Bản Vẽ: Công an vào cuộc xác minh

TPO - Công an Nghệ An đang xác minh đối tượng tung tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ-công trình thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ. Nhà máy thủy điện khẳng định đập vận hành an toàn, không xảy ra sự cố.