Thủy điện Bản Vẽ giảm xả lũ, cảnh báo ngập lụt diện rộng

TPO - Lưu lượng xả thủy điện Bản Vẽ đã giảm một nửa, xuống còn 2.004m3/s. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng đã phát đi văn bản đảm bảo an toàn hạ du khi lũ trên thượng nguồn các sông đang lên cao.

Sáng 24/7, lãnh đạo công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, lưu lượng xả lũ thời điểm này tại hồ thủy điện Bản Vẽ là 2.004m3/s, giảm một nửa so với thời điểm 15h ngày 23/7.

Hiện, công ty đang thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, lũ về bao nhiêu sẽ xả bấy nhiêu.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, cho biết, đến sáng nay (24/7), nhiều xã miền núi vẫn đang bị chia cắt, cô lập, mất điện diện rộng, sạt lở, giao thông tê liệt.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng đã phát đi văn bản về việc đảm bảo an toàn hạ du khi lũ trên thượng nguồn các sông ở Nghệ An đang lên cao.

Cụ thể, lũ tại trạm Mường Xén và Thạch Giám đã đạt đỉnh nhưng vẫn ở mức trên báo động 3, trong đó trạm Thạch Giám đang vượt mức lũ lịch sử (HLS), tại trạm Con Cuông lũ tiếp tục lên và đang vượt lũ lịch sử.

Lũ trên sông Cả tiếp tục lên nhanh. Đỉnh lũ trên các sông khả năng trên mức báo động 3, đặc biệt, tại trạm Con Cuông tiếp tục lên và vượt mức nước lũ lịch sử.

Dự báo trong ngày 24/7, lũ trên thượng nguồn sông Cả khả năng đạt đỉnh nhưng vẫn dao động ở mức cao. Lũ ở hạ lưu sông Cả tiếp tục lên.

Nước lũ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở Nghệ An

Cơ quan chức năng cảnh báo lũ trên thượng lưu sông Cả tiếp tục lên ở mức rất cao, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Cả vượt lũ lịch sử, trên hạ lưu các sông Nghệ An có khả năng trên mức báo động 3 vào chiều tối nay.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập lụt diện rộng ở các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị tỉnh Nghệ An.

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tính đến chiều tối 23/7, ghi nhận trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, 417 nhà bị thiệt hại, 3.237 nhà bị ngập nước.

Toàn tỉnh có 45 điểm sạt lở taluy; 1.522m chiều dài đường sạt lở, hư hỏng; 49 điểm sạt lở, ách tắc; 56 điểm giao thông bị ngập nước, ách tắc; 3 cầu treo bị cuốn trôi và nhiều thiệt hại về nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục...