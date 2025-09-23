Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an Hà Nội bác tin đồn bắt cóc trẻ em ở phường Hà Đông

Thanh Hà
TPO - Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một cháu bé suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

tung-tin.jpg
Thông tin sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải các nội dung “Hôm kia, thứ 4 cháu mình suýt bị bắt cóc trên đường đi học lúc 1h30 trưa, ngay giữa khu dân sinh ở Hà Đông…”, “học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông trên đường đi học bị 1 nam 1 nữ tiếp cận kéo cháu lên ô tô…”.

Thông tin nêu trên gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong dư luận nhân dân và phụ huynh học sinh.

Công an phường Hà Đông đã tổ chức xác minh và làm việc những người liên quan để làm rõ nội dung trên.

Qua làm việc trực tiếp với nhà trường, học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến bài viết, Công an phường Hà Đông xác định sự việc trên là không chính xác, không có chuyện cháu học sinh suýt bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải mà do cháu tự nghĩ ra.

Tiến hành làm việc với chủ tài khoản đăng tải sự việc, người này thừa nhận do được nghe kể lại nên đã đăng tải bài viết gây hiểu lầm trên mạng xã hội đồng thời gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
