Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng sau khi đặt mua đồ chơi tình dục

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một người đàn ông ở Hà Nội truy cập trang web "đen" bị các đối tượng lừa đảo số tiền gần 2 tỷ đồng sau khi đặt mua đồ chơi tình dục.

Ngày 20/8, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ việc một người đàn ông ở Hà Nội lên mạng tìm kiếm trang web "đen" đã bị các đối tượng thao túng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Cụ thể, anh Q (SN 1985) - nạn nhân có lên mạng tìm trang web "đen". Sau đó, anh Q nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên web.

Tài khoản này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục. Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi… từ đó dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền.

Anh Q đã làm theo yêu cầu của đối tượng và bị chiếm đoạt số tiền là gần 2 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy, khiêu dâm" trên không gian mạng.

Đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ. Không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc làm “thủ tục” để nhận phần thưởng.

Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dân phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#lừa đảo trực tuyến #chiếm đoạt tiền qua mạng #lừa đảo mua đồ chơi tình dục #bảo vệ tài khoản ngân hàng #cảnh báo lừa đảo Hà Nội #giao dịch trực tuyến an toàn #truy cập trang web đen #phòng chống lừa đảo mạng #báo cáo lừa đảo công an #thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục