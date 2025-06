Phanh phui loạt vụ hàng giả; nóng thông tin kê khai thuế

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói về lộ trình sửa đổi thuế thu nhập cá nhân; 'Nóng' xử lý trụ sở công, tài sản công sau sáp nhập tỉnh, xã; Kê khai thuế: Không thể áp dụng cùng một 'khuôn'... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói về lộ trình sửa đổi thuế thu nhập cá nhân

"Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được trình vào Kỳ họp thứ 10 (dự kiến diễn ra vào tháng 10) để Quốc hội xem xét và thông qua tại 1 kỳ họp, theo chương trình rút gọn", ông Hồ Đức Phớc cho biết trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong bên lề kỳ họp Quốc hội, chiều 18/6.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được Thủ tướng giao trực tiếp chỉ đạo và Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật này.

Ngoài vấn đề tăng lương, việc điều chỉnh luật thuế thu nhập cá nhân cũng như nâng mức giảm trừ gia cảnh là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và các đại biểu Quốc hội trong thời gian qua.

Trao đổi với phóng viên về lộ trình sửa đổi, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho biết: “Cử tri hay đề cập đến vấn đề này trong các buổi tiếp xúc cử tri. Tôi hy vọng, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp cuối năm này và dự án luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2026”.

Cùng trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đồng tình với việc trình dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa tại kỳ họp cuối năm để Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp, theo quy trình rút gọn.

“Giá cả các loại hàng hóa, mức chi phí sinh hoạt của người dân đã thay đổi nhiều và tăng lên đáng kể, đặc biệt tại các thành phố lớn. Do vậy, cần sớm sửa đổi chính sách thuế này cho phù hợp với tình hình thực tế”, ông Hòa bày tỏ.

'Nóng' xử lý trụ sở công, tài sản công sau sáp nhập tỉnh, xã

Chiều 17/6, tại phiên thảo luận về kinh tế- xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) cho rằng, qua giám sát tại các địa phương cho thấy, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn phổ biến tình trạng các dự án đầu tư chậm tiến độ, thậm chí không thực hiện. Nhiều công trình, dự án dở dang kéo dài, bỏ hoang gây bức xúc trong cử tri và nhân dân.

“Tài sản công, trụ sở làm việc dôi dư bị bỏ hoang, thiếu sự bảo quản của các cơ quan gây hỏng hóc, xuống cấp nghiêm trọng, để không suốt thời gian dài ở các tỉnh, thành phố mà chưa được xử lý gây bất bình trong xã hội; đặc biệt là những trụ sở dôi dư ở các trung tâm thành phố lớn”, bà Ngọc cho hay.

Đại biểu viện dẫn, theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, đến cuối năm 2024, có trên 11.000 nhà, đất là tài sản công chưa được khai thác, sử dụng hợp lý, tập trung vào các trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế.

Chưa kể, sắp tới khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh thì số lượng tài sản công dôi dư lại tiếp tục tăng lên. Báo cáo tổng hợp của Bộ Nội vụ cho thấy, sẽ có khoảng 4.226 trụ sở dôi dư.

Để công tác phòng, chống lãng phí trở thành thói quen, văn hóa, bà Ngọc đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy định chặt chẽ chế tài xử lý trách nhiệm gây lãng phí đối với tổ chức, cá nhân.

“Đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu cho Chính phủ rà soát tổng thể tài sản công từ trung ương đến địa phương, hoàn thiện thể chế để hướng dẫn tổ chức thực hiện phân loại, chuyển đổi, đấu giá, xử lý hiệu quả các tài sản dôi dư trước đây và tài sản công dôi dư sau sáp nhập trong gia đoạn hiện nay, hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ trong cả nước”, bà Ngọc nêu rõ.

Kê khai thuế: Không thể áp dụng cùng một 'khuôn'

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó đề xuất xóa bỏ hình thức thuế khoán, chuyển sang áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp theo phương pháp trực tiếp đối với hộ và cá nhân kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, đến tháng 12/2024, cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ, cá nhân kinh doanh đang được quản lý thuế, trong đó 2,2 triệu hộ có hoạt động kinh doanh ổn định. Gần 60% số này có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, thuộc diện nộp thuế. Năm ngoái, có 860 hộ kinh doanh đạt doanh thu từ 30 tỷ đồng trở lên, trong đó 121 hộ nộp thuế khoán. Thống kê năm nay, hơn 650 hộ nộp thuế khoán có doanh thu đạt ngưỡng của doanh nghiệp siêu nhỏ, thuộc diện phải chuyển sang kê khai.

Bộ Tài chính đề xuất hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ áp dụng chế độ kế toán đơn giản như doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo Thông tư 88/2021/TT-BTC. Với nhóm có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ thực hiện sổ sách ghi chép doanh thu phát sinh theo hướng đơn giản.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Quốc Việt - Trường Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội - chỉ ra, Thông tư 88 yêu cầu hộ kinh doanh chuyển sang kê khai phải ghi chép thu - chi với 7 loại sổ sách. Đây là yêu cầu tương đối phức tạp, đòi hỏi chi phí tuân thủ cao. Trong khi đó, trình độ của các hộ kinh doanh rất khác nhau, không thể áp dụng đồng nhất.

Ông Việt lưu ý, từ 1/1/2026, việc mở rộng kê khai cho toàn bộ hộ kinh doanh sẽ là thách thức lớn, không thể áp dụng cứng nhắc theo kiểu “mệnh lệnh hành chính” mà cần có sự hỗ trợ thiết thực từ phía cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển tiếp. Mục tiêu cuối cùng là tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, chứ không phải đơn thuần là siết chặt quản lý hay tăng thu.

'Thiên đường' hàng giả: Bán công khai rầm rộ, xử lý như ném đá ao bèo

Một loạt vụ hàng giả, hàng nhái với quy mô lớn vừa bị triệt phá gần đây hé lộ sự thật đáng báo động: Hàng giả hiện không chỉ tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) mà còn được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Đến khi lực lượng chức năng phát hiện, hậu quả đã lan rộng.

Vụ việc đáng chú ý mới đây nhất là Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đại Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của công ty) về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo xác định của cơ quan công an, chỉ từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội TikTok Shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” với hơn 800.000 sản phẩm; trong đó riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm.

Các kênh mạng xã hội do Lê Văn Hải làm chủ như TikTok "Gia đình Hải Sen" có hơn 2,6 triệu lượt follow và vlog trên Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog".

Khi khám trụ sở Công ty TNHH Hải Bé ở xã Văn Phú, huyện Nho Quan, công an thu hàng trăm kiện hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Giám định các chỉ tiêu chất lượng của mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" in trên bao bì, công an xác định các thành phần Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định hiện hành, thực phẩm này được xác định là hàng giả.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả tại huyện Lạng Giang. Điều đáng nói, cơ sở này cũng bán hàng chủ yếu qua TikTok, Shopee và thu lời hàng tỷ đồng. Khám xét nơi sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện sản phẩm thành phẩm như kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, Sạch hôi nách, Cú đấm thép, Khử mùi hôi nách Hải Sen…

Lực chức năng cũng thu giữ khoảng 104.000 chiếc tem chống hàng giả, nhãn mác các loại; gần 10.000 chai, lọ; hàng triệu vỏ bao bì các loại; 300 kg nguyên liệu là phèn chua, dung dịch pha chế, máy dập date.