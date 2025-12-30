Kỳ vọng doanh nghiệp công nghệ Việt viết nên 'chuyện thần kỳ'

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ, Việt Nam sẽ tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ có năng lực làm chủ công nghệ lõi, đủ sức dẫn dắt thị trường trong nước và vươn ra khu vực, quốc tế. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ viết nên những “chuyện thần kỳ”.

Doanh thu toàn ngành tăng 26%

Chiều 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ, Việt Nam đang có những cơ sở chính trị, pháp lý và cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số nhanh, bền vững, trong đó phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ là một trong những nội dung trọng tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng đánh giá, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào thành tựu chung của đất nước năm 2025. Một số kết quả có thể kể đến như doanh thu toàn ngành ước đạt 198 tỷ USD, tăng gần 26% so với năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số năm 2025 ước đạt 172 tỷ USD, tăng 1,7 lần so với năm 2020.

Mạng 5G đã phủ sóng tới 90% dân số, tốc độ Internet di động của Việt Nam năm 2025 lọt vào top 20 thế giới, thương mại điện tử bứt phá, ước đạt 36 tỷ USD năm 2025, tăng 3 lần so với năm 2020.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ số đã được xuất khẩu, chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản. Từ chỗ chỉ gia công, lắp ráp, Việt Nam đã tự chủ nghiên cứu và làm chủ công nghệ lõi chiến lược như thiết bị hạ tầng 5G, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo và bước đầu tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Dù đạt được một số thành tựu, Phó Thủ tướng cũng nêu các tồn tại và điểm nghẽn như năng lực và trình độ công nghệ của đa số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam còn hạn chế, chưa có nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, tiềm lực, có tầm ảnh hưởng. Nguồn nhân lực số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển, đồng thời vẫn tồn tại tư duy manh mún, cục bộ, thiếu tính liên kết.

Sản phẩm Robot phun bọt tiếp cận đám cháy được trình diễn tại Diễn đàn chiều 30/12.

Xây dựng lực lượng doanh nghiệp đầu đàn

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng nêu các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế thử nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao, xây dựng cơ chế đầu tư mạo hiểm, nhà nước góp vốn cùng tư nhân đầu tư vào các công ty khởi nghiệp phát triển công nghệ lõi, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...

Phó Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cơ chế cho phép công nhận “Tài sản trí tuệ”, “Dữ liệu” là tài sản và có thể thế chấp vay vốn của ngân hàng thương mại, giao Bộ Tài chính nghiên cứu cho hưởng ưu đãi thuế ở mức cao nhất với doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp. Đặc biệt xây dựng cơ chế phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp.

Sản phẩm xe tự hành Xbus trình diễn tại Diễn đàn.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường công nghệ trong nước, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam. Trong đó xây dựng chính sách đặt hàng, mua sắm công đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam.

Khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước chuyển mạnh từ đầu tư công sang thuê dịch vụ công nghệ số trọn gói, giúp cho doanh nghiệp công nghệ ổn định nguồn tài chính và cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân luôn được sử dụng công nghệ mới nhất. Lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng công nghệ số Việt Nam”.

Bên cạnh đó, một trong những giải pháp quan trọng nhất là tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ có năng lực làm chủ công nghệ lõi, hình thành các doanh nghiệp lớn, đủ sức dẫn dắt thị trường trong nước và vươn ra khu vực và quốc tế. Trong đó có cơ chế, chính sách đột phá để hình thành tập đoàn công nghệ lớn, tiềm lực mạnh, quản trị hiện đại, định hướng thị trường, hình thành chuỗi cung ứng và tạo hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp công nghệ lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng nêu rõ cần có cơ chế, chính sách thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, không gian số sẽ là không gian phát triển mới và là không gian để trí tuệ Việt Nam tỏa sáng. Ông bày tỏ tin tưởng, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ viết nên những câu chuyện thần kỳ, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.