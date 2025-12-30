Siêu trăng, mưa sao băng xuất hiện ngay đầu năm mới

TPO - Ngay tối 3/1/2026, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng đầu tiên của năm 2026. Đêm 3/1 và rạng sáng 4/1 cũng có mưa sao băng Quadrantids khá lớn.

Vào ngày 3/1/2026, Mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện Trái đất so với Mặt trời, toàn bộ bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng. Hiện tượng này xảy ra lúc 10:04 UTC, khoảng 17h chiều 3/1 tại Việt Nam.

Lần trăng tròn này được các bộ lạc thổ dân châu Mỹ thời xưa gọi là Trăng Sói vì đây là thời điểm giữa đông lạnh giá, khi nguồn thức ăn khan hiếm, bầy sói thường đói và ra khỏi hang hú nhiều hơn.

Siêu Trăng.

Mặt trăng này cũng được biết đến với tên gọi Trăng Cũ và Trăng Sau Lễ Giáng Sinh. Đây cũng là siêu trăng đầu tiên trong ba siêu trăng của năm 2026. Mặt trăng sẽ ở gần điểm gần Trái đất nhất và có thể trông lớn hơn và sáng hơn bình thường một chút.

Đêm 3, rạng sáng ngày 4/1 cũng là đỉnh điểm của mưa sao băng Quadrantids. Có nguồn gốc từ tiểu hành tinh 2003 EH1, được phát hiện từ năm 1825, mưa sao băng Quadrantids hoạt động từ khoảng 26 tháng 12 năm 2025 đến 16 tháng 1 năm 2026 với đỉnh điểm vào đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 1 năm 2026. Đây là trận mưa sao băng khá lớn với tần suất có thể đạt 40-60 vệt sao băng/giờ.

Mưa sao băng.

Năm nay, cực đại của trận mưa sao băng này trùng với thời kỳ trăng tròn, vì vậy việc quan sát sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Người quan sát nên chọn thời điểm từ nửa đêm đến trước bình minh ngày 4/1, chọn nơi ít ánh sáng đèn và ít ô nhiễm không khí.

Mưa sao băng hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường. Tâm điểm trận mưa sao băng này tại chòm sao Mục Phu nhưng cũng có thể xuất hiện tại bất cứ vị trí nào trên bầu trời.