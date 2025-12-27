Bắt được 2 cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm tại vườn nhà dân

TPO - Mới đây, hai người đàn ông ở Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt được 2 cá thể rùa tại khu vực vườn nhà. Hiện 2 cá thể rùa đã được bàn giao cho ngành chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 27/12, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa, do người dân giao nộp để theo dõi, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, Công an xã Sơn Hồng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan và gia đình anh Trần Quốc Cường (thôn 1), Lê Ánh Sáng (thôn 2) xã Sơn Hồng tổ chức bàn giao 2 cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Hai người đàn ông giao nộp cá thể rùa khi phát hiện bò đến vườn nhà.

Được biết, cách đây ít ngày, gia đình các anh Trần Quốc Cường và Lê Ánh Sáng phát hiện và bắt được 2 cá thể rùa tại khu vực cạnh vườn nhà.

Xác định, 2 cá thể rùa bắt được là rùa hộp trán vàng miền Bắc, thuộc nhóm IB, trọng lượng 1,2kg và rùa sa nhân, nhóm IIB, trọng lượng 0,7kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên gia đình đã trình báo và bàn giao cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể rùa quý hiếm, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi và chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.