Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Bắt được 2 cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm tại vườn nhà dân

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mới đây, hai người đàn ông ở Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt được 2 cá thể rùa tại khu vực vườn nhà. Hiện 2 cá thể rùa đã được bàn giao cho ngành chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 27/12, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa, do người dân giao nộp để theo dõi, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, Công an xã Sơn Hồng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan và gia đình anh Trần Quốc Cường (thôn 1), Lê Ánh Sáng (thôn 2) xã Sơn Hồng tổ chức bàn giao 2 cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

image-49.jpg
Hai người đàn ông giao nộp cá thể rùa khi phát hiện bò đến vườn nhà.

Được biết, cách đây ít ngày, gia đình các anh Trần Quốc Cường và Lê Ánh Sáng phát hiện và bắt được 2 cá thể rùa tại khu vực cạnh vườn nhà.

Xác định, 2 cá thể rùa bắt được là rùa hộp trán vàng miền Bắc, thuộc nhóm IB, trọng lượng 1,2kg và rùa sa nhân, nhóm IIB, trọng lượng 0,7kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên gia đình đã trình báo và bàn giao cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể rùa quý hiếm, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi và chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Hai người đàn ông giao nộp cá thể rùa khi phát hiện bò đến vườn nhà #rùa quý hiếm #phát hiện rùa quý hiếm #vườn nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục