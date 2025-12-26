AI 'made in Viet Nam' được tích hợp vào máy scan Ricoh

Ngày 26/12/2025, PFU Châu Á Thái Bình Dương – công ty con của Tập đoàn Ricoh (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần TC Group chính thức công bố hợp tác tích hợp miễn phí phần mềm nhận dạng chữ TC AI DOC cho người dùng máy scan Ricoh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, tất cả khách hàng sử dụng máy scan Ricoh sẽ được cài đặt và sử dụng miễn phí phần mềm TC AI DOC do TC Group phát triển. Phần mềm có khả năng nhận dạng chữ in với độ chính xác lên tới 99% và chữ viết tay đạt khoảng 95%, giúp tối ưu hóa quy trình số hóa tài liệu, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Quản lý cấp cao Công ty PFU Châu Á Thái Bình Dương, cho biết máy scan Ricoh đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2009 và được nhiều tổ chức lớn tin dùng nhờ độ bền và khả năng số hóa mạnh mẽ. “Việc hợp tác với TC Group – một đối tác phần mềm uy tín trong nước – sẽ giúp chúng tôi mang đến cho người dùng Việt Nam những tiện ích thiết thực, phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số”, ông Phong nhấn mạnh.

Sự kết hợp giữa thiết bị phần cứng Ricoh và giải pháp AI do doanh nghiệp Việt phát triển được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị sử dụng cho khách hàng và thúc đẩy quá trình số hóa tài liệu tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần TC Group là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số hóa và chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số và tự động hóa thông minh bằng cách sử dụng công nghệ AI và Computer Vision. Các sản phẩm của TC Group có thể kể đến như phần mềm nhận dạng chữ viết TC AI DOC, phần mềm quản lý tài liệu TC eDOC, phần mềm thi online và chấm thi trắc nghiệm, phần mềm quản lý thiết bị hay hệ thống KIOSK toàn trình công nghệ AI cho dịch vu hành chính công, bệnh viện và ngân hàng.