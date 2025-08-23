Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện rùa hộp trán vàng quý hiếm ở rừng Nam Quảng Trị

Hữu Thành
TPO - Lực lượng Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị phát hiện trong lâm phần rừng tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung quý hiếm thuộc diện động vật hoang dã nguy cấp.

Ngày 23/8, Ban Quản lý (BQL) rừng đặc dụng Nam Quảng Trị thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đặt bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa mới đây, các cán bộ kỹ thuật của BQL đã phát hiện một cá thể rùa nặng khoảng 1kg đang ăn nấm mối trong rừng sát với con suối nhỏ.

rua-hop-tran-vang-mien-trung-quy-hiem-1.png
rua-hop-tran-vang-mien-trung-quy-hiem-4.png
Rùa hộp trán vàng miền Trung quý hiếm thuộc diện động vật hoang dã nguy cấp﻿ đã được lực lượng chức năng ghi nhận đang sinh sống tại rừng tự nhiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa của BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị. Ảnh: VL

Các cán bộ kỹ thuật của BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã tiến hành ghi hình, gửi ảnh mẫu đến chuyên gia về loài xem xét, phân tích và xác nhận, đó là loại rùa hộp trán vàng miền Trung thuộc nhóm IB quý hiếm - diện động vật hoang dã nguy cấp được ưu tiên bảo vệ.

Rùa hộp trán vàng (tên khoa học: Cuora galbinifrons) là loài đặc hữu, phân bố ở miền Bắc Việt Nam và một phần nhỏ tại miền Trung như Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế...

rua-hop-tran-vang-mien-trung-quy-hiem-3.png
Hai cán bộ kỹ thuật BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị phát hiện cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung trong lúc đi đặt bẫy ảnh. Ảnh: VL

Thức ăn của rùa hộp trán vàng đa dạng các loại thức ăn như giun đất, côn trùng, cá, thịt, tôm, cùng với thực vật như xà lách, cải ngọt, rau lang, nấm mối, chuối, đu đủ...

#Động vật quý hiếm #động vật hoang dã nguy cấp #khu bảo tồn thiên nhiên #rừng đặc dụng #rùa hộp trán vàng #Sách đỏ #Quảng Trị

