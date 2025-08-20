Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân TPHCM tự nguyện giao nộp nhiều động vật quý hiếm

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Ngày 20/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận, chăm sóc và tiến tới thả về môi trường tự nhiên 3 cá thể linh trưởng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trong số này có một cá thể vượn má vàng (Nomascus gabriellae, nặng khoảng 3 kg) do người dân xã Củ Chi bàn giao; một cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis, 6 kg) và một cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina, 4 kg) do người dân xã Tân An Hội giao nộp. Theo chủ cũ, cả ba con vật được nhận làm quà tặng từ khi còn nhỏ.

z6925730282286-cbddba3580f8c4aff149a52cb9e7bbb2.jpg
Một trong ba cá thể quý hiếm vừa được người dân giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM

Theo quy định, vượn má vàng thuộc nhóm IB – loài nguy cấp, quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt; khỉ đuôi dài và khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB. Sau khi được kiểm tra, chăm sóc và bảo đảm đủ điều kiện sinh tồn, ba cá thể này sẽ được tái thả về rừng theo Thông tư 26/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước đó ít ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng vừa tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera), nặng 0,7 kg, do người dân tại phường An Phú Đông, TPHCM tự nguyện giao nộp. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB.

Ban đầu, kiểm lâm dự kiến thả gà về rừng, nhưng qua kiểm tra cho thấy con vật có dấu hiệu từng được nuôi trong môi trường nhân tạo, mất tập tính tự nhiên. Đại diện Chi cục Kiểm lâm nhận định, nhiều khả năng đây là gà do người dân nuôi, sau đó bị thả ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục pháp lý để xác lập quyền sở hữu toàn dân và xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho cá thể gà lôi quý hiếm này.

