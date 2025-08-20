Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện gà lôi trắng quý hiếm trong công viên nước ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Một cá thể gà lôi trắng quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại khu công viên nước hồ Thủy Tiên (phường Thủy Xuân, TP Huế) đã được người dân phát hiện, giao nộp cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 20/8, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân cho biết, ông Nguyễn Xuân Lộc (trú tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân) vừa tự nguyện giao nộp cá thể gà lôi trắng quý hiếm.

Trước đó, vào chiều tối ngày 19/8, UBND phường Thủy Xuân nhận được tin báo của ông Nguyễn Xuân Lộc về việc người này vừa bắt được một cá thể gà lôi trắng tại khu vực công viên nước hồ Thủy Tiên. Cá thể gà lôi này bất ngờ bay vào quán nước của ông Lộc tại khu công viên nước, bị người này bắt giữ để giao nộp cho kiểm lâm.

ga-loi-trang-quy-hiem.jpg
Cá thể gà lôi trắng quý hiếm﻿ được phát hiện tại khu vực công viên nước hồ Thủy Tiên (TP Huế). Ảnh: P.T.X

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Thủy Xuân đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức tiếp nhận cá thể gà lôi trắng. Sau đó, cá thể động vật hoang dã, quý hiếm này được bàn giao cho Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP Huế) để chăm sóc, bảo tồn theo đúng quy định.

Lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân đánh giá, việc làm của ông Nguyễn Xuân Lộc thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố.

Theo cơ quan kiểm lâm địa phương, gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc họ trĩ, bộ gà, từng nằm trong nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Theo Phụ lục 1 Thông tư 27/2025 của Bộ NN&PTNT, có hiệu lực từ 1/7/2025, loài này được chuyển sang nhóm IIB - hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Gà lôi trắng thường xuất hiện ở vùng núi cao từ 500m trở lên. Việc cá thể gà lôi trắng quý hiếm vừa được phát hiện tại công viên nước hồ Thủy Tiên thuộc khu vực gần đồng bằng, cạnh trung tâm TP Huế khiến nhiều người hết sức bất ngờ.

Ngọc Văn
#Công viên nước #hồ Thủy Tiên #gà lôi trắng #quý hiếm #phát hiện #giao nộp #phường Thủy Xuân #TP Huế #Vườn quốc gia Bạch Mã

