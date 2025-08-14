Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị tuyên 6 năm tù

Thu Hiền

TPO - Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.

Video: Cận cảnh nơi anh nông dân nuôi nhốt, nhân giống gà lôi trắng
30.jpg
Những ngày qua, câu chuyện Thái Khắc Thành﻿ (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” trở thành chủ đề nóng. Không chỉ người thân, nhiều hàng xóm cũng rất bất ngờ khi hay tin anh Thành vướng lao lý vì 13 con gà lôi trắng.
tp-41.jpg
Tại căn nhà nhỏ, ngay phía trước sân là khu chuồng rộng khoảng 20m2, nơi anh Thành quây nuôi 3 con gà lôi bố mẹ. Từ 3 con gà lôi bố mẹ, anh Thành nhân giống﻿ được thêm 10 con gà lôi con.
tp-33.jpg
tp-36.jpg
tp-34.jpg
tp-35.jpg
Khu chuồng khá sơ sài, được dựng lên trước sân nhà
tp-38.jpg
Hiện, trong chuồng chỉ có 3 con chim cảnh.
tp-31.jpg
tp-40.jpg
Ông Thái Khắc Dũng, xóm trưởng xóm Thịnh Tâm cho biết, ngoài làm ruộng, đi hát đám cưới, anh Thành rất đam mê nuôi chim cảnh, gia cầm. "Cả làng chúng tôi, không ai biết gà lôi là động vật quý hiếm. Tôi nghĩ, nếu được tuyên truyền, hướng dẫn, người dân và đặc biệt anh Thành sẽ không vi phạm pháp luật", ông Dũng chia sẻ.
tp-37.jpg
Nhiều người hiếu kỳ chụp ảnh những con chim cảnh ở trong chuồng.
tp-32.jpg
Từ khu chuồng này, anh Thành đã nhân giống được thêm 10 con gà lôi con.
tp-19.jpg
Trước đó, ngày 8/8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng, về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
﻿Đến ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.
﻿Chiều muộn 13/8, Thái Khắc Thành được tại ngoại,﻿ trở về với gia đình, chờ phiên tòa phúc thẩm
Thu Hiền
#nông dân #gà lôi trắng #nuôi nhốt #pháp luật #bảo vệ động vật #xử phạt

