Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị tuyên 6 năm tù

TPO - Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.