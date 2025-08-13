Người vợ xúc động đón tin chồng bán gà lôi trắng được tại ngoại

TPO - Thông tin anh Thái Khắc Thành (trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) - người nhận bản án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng được tại ngoại, khiến gia đình vui mừng.

Ngày 13/8/2025, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.

Động thái này được đưa ra sau khi vụ án gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trước đó, bị cáo Thái Khắc Thành bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Hàng xóm tới nhà anh Thái Khắc Thành chia vui khi biết tin anh được tại ngoại

Chiều 13/8, trao đổi với Phóng viên, ông Thái Khắc Dũng, Xóm trưởng xóm Thịnh Tâm cho hay: “Nghe tin Thành được tại ngoại, cả làng đều vui mừng. Bà con làng xóm đang tập trung tới nhà Thành để đợi Thành trở về”.

Theo ông Dũng, những ngày qua, câu chuyện Thành lĩnh 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của báo chí, cộng đồng mạng. “Thành là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, được làng xóm quý mến. Dân làng hầu như không ai biết đàn gà anh Thành nuôi là động vật nguy cấp, quý hiếm”, ông Dũng nói.

Chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi, vợ anh Thành) cho biết, nhận được thông tin anh Thành được tại ngoại cả gia đình đều vui mừng. “Em vui lắm. 4 giờ chiều nay, anh Thành sẽ được về nhà với mẹ và vợ con chúng em”, chị Oanh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Oanh xúc động khi nhắc đến chồng

Như đã đưa tin, ngày 3/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/4, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư (cũ), phát hiện xe ô tô biển số 37K-25841 đang vận chuyển 10 cá thể nghi là gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục IB thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera), thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ. Theo kết quả điều tra, tổng cộng Thái Khắc Thành đã nuôi, sở hữu và vận chuyển 13 cá thể gà lôi trắng.