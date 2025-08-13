Kháng nghị toàn bộ bản án 6 năm tù đối với người nhân giống, bán gà lôi trắng

TPO - Sau khi Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hưng Yên có kiến nghị, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù đối với ông Thái Khắc Thành (trú Nghệ An) vì nuôi, nhân giống, bán gà lôi trắng, đồng thời đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phát hiện bất cập trong áp dụng pháp luật

Bị cáo cùng gia đình sau phiên toà.

Cụ thể, trưa 13/8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng xác nhận với PV Tiền Phong, TAND tỉnh Hưng Yên đã chính thức có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Kiến nghị nêu rõ, bản án sơ thẩm do TAND khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên ngày 8/8 chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ 1/7/2025.

Thông tư này quy định gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, khác với quy định cũ tại Nghị định 84, khi loài này nằm ở nhóm IB.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm vẫn xác định 13 cá thể gà thu giữ của ông Thành thuộc nhóm IB, từ đó kết luận bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (điểm b khoản 2 Điều 244 BLHS) và tuyên phạt 6 năm tù.

Qua nghiên cứu hồ sơ, TAND tỉnh nhận định cần điều tra lại để làm rõ giá trị các cá thể gà lôi, đồng thời xem xét tội danh phù hợp là “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” (Điều 234 BLHS).

Bị cáo đã được tại ngoại

Hồ sơ thể hiện, từ năm 2022, ông Thành mua một con gà lôi trống ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng và đổi một con chim chích chòe lửa lấy hai gà lôi mái ở Nghệ An. Các con gà này sinh sản được 10 gà con.

Tháng 3/2025, ông Thành rao bán 10 gà lôi con trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng/con, nhận 2 triệu đồng tiền đặt cọc từ người mua. Ngày 2/4/2025, khi thuê xe vận chuyển số gà này đi giao, phương tiện bị kiểm tra tại Hưng Yên, toàn bộ số gà bị thu giữ. Khám xét nhà ông Thành, công an thu thêm 3 gà lôi trưởng thành.

Công an tỉnh Thái Bình (cũ) khởi tố, bắt tạm giam ông Thành về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Bốn tháng sau, TAND khu vực 5 tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam.

Trước phản ứng dư luận, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên yêu cầu TAND khu vực 5 và thẩm phán chủ tọa báo cáo giải trình, đồng thời phối hợp VKSND tỉnh và Công an tỉnh rà soát toàn bộ vụ án.

Ngày 13/8, VKSND tỉnh Hưng Yên ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng hủy để điều tra lại. Cùng ngày, TAND tỉnh quyết định cho ông Thành tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.