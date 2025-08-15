Hai cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng sau khi đi lạc vào nhà dân

TPO - Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lâm Đồng) vừa phối hợp cơ quan chức năng thả một cá thể khỉ mặt đỏ và cu li nhỏ về môi trường tự nhiên, sau khi được người dân phát hiện, cứu hộ và tự nguyện giao nộp.

Ngày 15/8, Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết vừa phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thả hai cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng thả cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Theo đó, ngày 10/8, gia đình ông Nguyễn Hữu Phơi (xã Quảng Tín) phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ (tên tiếng anh là Macaca arctoides) đi lạc vào vườn trong tình trạng kiệt sức.

Sau đó, cá thể này được gia đình ông Phơi cứu và chăm sóc tạm thời, bàn giao cho Trạm Kiểm lâm liên xã Quảng Tín. Sau hồi phục, cá thể khỉ mặt đỏ được đưa về thả tại rừng tự nhiên theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 7/8, tại tiểu khu 1605 thuộc lâm phần BQLRPH Nam Cát Tiên, lực lượng kiểm lâm cũng thả một cá thể cu li nhỏ (có tên tiếng anh là Nycticebus pygmaeus) do ông Trần Ngọc Khiêm (trú xã Quảng Tín) phát hiện trong vườn và tự nguyện giao nộp. Sau khi kiểm tra, xác nhận sức khỏe tốt, cu li được trả về môi trường sống hoang dã.

Khỉ mặt đỏ là loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

Theo đại diện BQLRPH Nam Cát Tiên, việc người dân phát hiện, cứu hộ và tự nguyện giao nộp động vật rừng quý hiếm là nghĩa cử đáng trân trọng, cần được nhân rộng. Thời gian qua, BQLRPH thường xuyên tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và bảo tồn động vật hoang dã.