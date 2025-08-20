Khám phá 22 loài động vật quý hiếm trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

TPO - Thông qua bẫy ảnh, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị ở tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 22 loài động vật quý hiếm như sơn dương, cầy gấm, thỏ vằn, gà so họng hung...
Ngày 20/8, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị Trương Quang Trung cho hay, sau hơn 2 tháng thiết lập máy bẫy ảnh trong lâm phần quản lý, đơn vị đã thu bẫy và ghi nhận kết quả bất ngờ, thú vị.
Tháng 5/2025, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã thiết lập 68 máy bẫy ảnh tại một tiểu khu ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa thuộc lâm phần đơn vị quản lý.
Sau hơn 2 tháng lắp đặt máy bẫy ảnh, đơn vị này tiến hành thu bẫy ảnh, phân tích hình ảnh. Kết quả, tại 68 điểm lắp đặt máy bẫy ảnh ghi nhận 8.873 bức ảnh, trong đó có đến 5.085 ảnh ghi nhận động vật.
Cụ thể, đơn vị ghi nhận 22 loài thuộc 13 họ, 7 bộ, 2 lớp. Trong đó, có 5 loài với 1 loài Nguy cấp (EN), 4 loài Sắp nguy cấp (VU) quy định trong Sách đỏ thế giới (IUCN); có 7 loài với 2 loài Nguy cấp (EN), 5 loài Sắp nguy cấp (VU) - Sách đỏ Việt Nam; 13 loài với 4 loài thuộc nhóm IB, 9 loài thuộc nhóm IIB - Nghị định 84/NĐ-CP.
"Đây là kết quả hết sức bất ngờ, cho thấy các loài động vật hoang dã trong lâm phần được bảo vệ, bảo tồn và sinh trưởng tốt", ông Trương Quang Trung cho biết.
Một số hình ảnh các loài động vật hoang dã mà máy bẫy ảnh ghi lại trong lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị: