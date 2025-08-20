Khám phá 22 loài động vật quý hiếm trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

TPO - Thông qua bẫy ảnh, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị ở tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 22 loài động vật quý hiếm như sơn dương, cầy gấm, thỏ vằn, gà so họng hung...

Ngày 20/8, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị Trương Quang Trung cho hay, sau hơn 2 tháng thiết lập máy bẫy ảnh trong lâm phần quản lý, đơn vị đã thu bẫy và ghi nhận kết quả bất ngờ, thú vị.

Tháng 5/2025, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã thiết lập 68 máy bẫy ảnh tại một tiểu khu ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa thuộc lâm phần đơn vị quản lý.

Sau hơn 2 tháng lắp đặt máy bẫy ảnh, đơn vị này tiến hành thu bẫy ảnh, phân tích hình ảnh. Kết quả, tại 68 điểm lắp đặt máy bẫy ảnh ghi nhận 8.873 bức ảnh, trong đó có đến 5.085 ảnh ghi nhận động vật.

Khỉ mặt đỏ

Cụ thể, đơn vị ghi nhận 22 loài thuộc 13 họ, 7 bộ, 2 lớp. Trong đó, có 5 loài với 1 loài Nguy cấp (EN), 4 loài Sắp nguy cấp (VU) quy định trong Sách đỏ thế giới (IUCN); có 7 loài với 2 loài Nguy cấp (EN), 5 loài Sắp nguy cấp (VU) - Sách đỏ Việt Nam; 13 loài với 4 loài thuộc nhóm IB, 9 loài thuộc nhóm IIB - Nghị định 84/NĐ-CP.

"Đây là kết quả hết sức bất ngờ, cho thấy các loài động vật hoang dã trong lâm phần được bảo vệ, bảo tồn và sinh trưởng tốt", ông Trương Quang Trung cho biết.

Một số hình ảnh các loài động vật hoang dã mà máy bẫy ảnh ghi lại trong lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị:

Cầy gấm﻿ cũng được ghi nhận thông qua bẫy ảnh lần này. Loài động vật này có tên khoa học là Prionodon pardicolor, thuộc họ Cầy và có các tên gọi khác là cầy vòi hương, cầy sao, cầy báo. Cầy gấm phân bố chủ yếu ở Nepal, Ấn Độ, Bhutan, Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Trung Quốc… Loài cầy gấm thuộc nhóm IB, đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam. Cầy gấm dáng nhỏ, trọng lượng khoảng từ 0,5 đến 6 kg, thân và đuôi dài, bộ lông màu vàng đất, có nhiều đốm đen hình bầu dục lớn nhỏ xen nhau.

Thỏ vằn

Gà lôi trắng

Trĩ sao

Gà so họng hung

Đàn khỉ mặt đỏ ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).