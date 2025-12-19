Thủ tục hành chính của ngành KHCN quy về một mối

TPO - Từ ngày 19/12, toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được thiết kế thống nhất, liền mạch tại một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa thao tác và thuận tiện theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ.

Sáng 19/12, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức khai trương Bộ phận Một cửa tập trung, hiện đại tại trụ sở Bộ ở địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Bộ phận Một cửa của Bộ KH&CN được tổ chức theo mô hình “một cửa tập trung”, thay cho cách tiếp cận phân tán theo từng đầu mối đơn vị chuyên môn như trước đây.

Theo ông Hà Minh Hiệp, Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, việc thành lập và đưa vào vận hành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả là một bước đi cụ thể nhằm triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bộ phận Một cửa của Bộ KH&CN đặt tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng.

Ông Hiệp chia sẻ, điểm khác biệt quan trọng của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Bộ Khoa học và Công nghệ là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống giải quyết TTHC của các đơn vị thuộc Bộ. Các ki-ốt điện tử được trang bị tại khu vực tiếp nhận sẽ giúp người dân, doanh nghiệp chủ động tra cứu, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

“Thông qua đó, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn tạo ra một không gian hành chính thân thiện, hiện đại, giảm tối đa các thủ tục trung gian không cần thiết, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan nhà nước”, ông Hiệp nói.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đối với các trường hợp chưa quen thao tác số hoặc hồ sơ phức tạp, khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu sẽ hướng dẫn từng bước, bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi.

Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình “cán bộ làm thay” sang “người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện”, trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát quy trình một cách minh bạch, hiệu quả.

Các ki-ốt điện tử được trang bị tại khu vực tiếp nhận sẽ giúp người dân, doanh nghiệp chủ động tra cứu, nộp hồ sơ.

Trong giai đoạn hiện nay, mô hình được triển khai theo hướng kết hợp song song giữa phục vụ trực tiếp tại điểm, phục vụ trực tuyến có hỗ trợ tại điểm và hệ thống trực tuyến hoàn toàn. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, vừa từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ chức và công dân.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết thêm, bộ phận Một cửa được vận hành trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - đơn vị trực thuộc Bộ, có nhiều kinh nghiệm trong triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã phối hợp triển khai mô hình Bộ phận Một cửa tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bưu điện Việt Nam cũng sẽ tham gia phối hợp thực hiện một số khâu trong quy trình như hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, qua đó góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ, bảo đảm quy trình vận hành thông suốt, thống nhất và hiệu quả ngay từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp.