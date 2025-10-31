Hà Nội: Kiến nghị giải quyết nhiều vướng mắc thủ tục hành chính về đất đai

TPO - Người dân xã Quốc Oai đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC về đất đai. Ví như, thủ tục cấp sổ đỏ còn phức tạp; hồ sơ tồn đọng từ công tác dồn điền, đổi thửa, giao đất dịch vụ, đính chính sổ đỏ chậm giải quyết...

Ngày 30/10, xã Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, người dân đã nêu những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai. Ví như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn phức tạp; hồ sơ tồn đọng từ công tác dồn điền, đổi thửa, giao đất dịch vụ, đính chính giấy chứng nhận chưa được giải quyết dứt điểm; việc xác nhận nguồn gốc đất và phối hợp giữa thôn, hợp tác xã, UBND xã còn bất cập.

Bên cạnh đó, một số ý kiến phản ánh hiện tượng “dịch vụ trung gian” và đề nghị chấn chỉnh thái độ phục vụ của cán bộ, tiến độ giao đất dịch vụ, thu phí chứng thực và quy trình giải quyết hồ sơ hành chính.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành cho biết, xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của nhân dân; đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, nghiêm túc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế mà công dân đã phản ánh.

Cán bộ kiểm tra, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp cho bộ phận tiếp nhận giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Chi nhánh số 7. Ảnh: Hoàng Sơn

* Cũng trong ngày 30/10, lãnh đạo xã Phúc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Cải (thôn Đồng Mít 1) kiến nghị UBND xã tăng cường thu gom, xử lý rác thải, cải thiện vệ sinh môi trường tại các khu dân cư và điểm chợ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (thôn Phượng) đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường...

Người dân cũng mong muốn xã quan tâm đầu tư nhà văn hóa, cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân, nhất là những công trình người dân đã tự nguyện hiến đất; chuyển đổi số nông thôn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến...

Trả lời những kiến nghị của nhân dân, ông Trần Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết, UBND xã đã giao cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng, lập kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong đó, ưu tiên đầu tư sớm các công trình dân sinh bức xúc.

Về chuyển đổi số, UBND xã sẽ xây dựng “tổ công nghệ cộng đồng”, giúp người dân đăng ký, tra cứu, giải quyết TTHC thuận tiện hơn. Các nội dung kiến nghị sẽ được tổng hợp, công khai tiến độ giải quyết để nhân dân giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch.

Người dân phường Vĩnh Tuy nêu kiến nghị tại buổi đối thoại

* Cùng ngày, phường Vĩnh Tuy tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Tại hội nghị, người dân kiến nghị phường giải quyết các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến đời sống dân sinh của người dân trên địa bàn. Ví như, GPMB dự án bằng đường Tam Trinh; cấp phép xây dựng cho các hộ dân trong khu vực “Ao cá Bác Hồ”; Thành lập các chi bộ đảng ở khu chung cư sau triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt cho biết, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải tốt hơn mô hình cũ. Tuy nhiên, phường Vĩnh Tuy là một trong những địa bàn khó khăn về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức còn chưa đồng đều.

Từ những kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã nắm bắt và cam kết sớm giải quyết, tránh tạo điểm nóng, trong đó ưu tiên những vấn đề cấp bách Những việc vượt quá thẩm quyền, phường sẽ báo cáo thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết sớm.