Xã hội

Google News

Đà Nẵng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới xã, phường

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc thực hiện các thủ tục hành chính phi địa giới tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi không bị ràng buộc bởi địa giới xã, phường, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số.

Ngày 2/12, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính (TTHC phi địa giới).

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên không được từ chối tiếp nhận hồ sơ TTHC phi địa giới. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được nộp hồ sơ tại điểm tiếp nhận gần nhất.

tp-da-nang-hoa-cuong-4-2464-3380.jpg
Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên không được từ chối tiếp nhận hồ sơ TTHC phi địa giới. Ảnh: Thanh Hiền.

UBND cấp xã chỉ đạo các Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC phi địa giới.

Các sở, ban, ngành chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức là đầu mối hỗ trợ thực hiện TTHC phi địa giới tăng cường hơn nữa việc hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ phi địa giới thuộc thẩm quyền. Đảm bảo không làm gián đoạn việc tiếp nhận hồ sơ TTHC phi địa giới cho người dân tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường.

Đà Nẵng có 1.160 TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trong đó 974 TTHC cấp tỉnh, 186 TTHC cấp xã.

Việc thực hiện các TTHC phi địa giới sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi không bị ràng buộc bởi địa giới xã, phường; đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #từ chối #tiếp nhận hồ sơ #thủ tục hành chính phi địa giới #cán bộ #công chức #làm giấy tờ

