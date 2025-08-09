Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết hàng chục ngày cho nhiều thủ tục hành chính

Thanh Hiền
TPO - Có thủ tục được Đà Nẵng cắt giảm thời gian giải quyết đến 25 ngày, từ 89 ngày xuống còn 64 ngày làm việc.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của thành phố trên các lĩnh vực: viễn thông và internet; công nghệ thông tin, điện tử; hoạt động khoa học và công nghệ; tài chính doanh nghiệp; văn phòng.

tp-da-nang-hoa-cuong-16-166-5513.jpg
Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết cho hàng loạt thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Hiền

Có thủ tục được giảm thời gian giải quyết đến 25 ngày, từ 89 ngày làm việc xuống còn 64 ngày làm việc. Đó là thủ tục Cấp phép thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới.

Hai thủ tục khác được giảm thời gian giải quyết 18 ngày, từ 60 ngày xuống còn 42 ngày là: Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo, tăng tốc tại các tổ chức trung gian và dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn phát triển doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ trước; Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn phát triển doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ sau.

Các thủ tục Xét hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ; Xét hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được giảm thời gian giải quyết 12 ngày. Hàng loạt thủ tục khác cũng được giảm thời gian giải quyết từ 3-10 ngày.

Thành phố còn bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù đối với thủ tục Cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện; thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh; thủ tục Đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc ngược lại…

Từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp đến nay, Đà Nẵng đẩy mạnh việc hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chínhcho người dân doanh nghiệp. Ngoài việc cắt giảm thời gian giải quyết, thành phố còn ứng dụng AI, tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các Trung tâm phục vụ hành chính công.

Thanh Hiền
