Cán bộ phường ở Đà Nẵng làm thêm giờ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

TPO - “Sau khi sáp nhập, dân số phường đã lên tới gần 35.000 người, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cao, cùng với thực tế nhiều người dân không thể ra ngoài trong giờ làm việc đặt dấu hỏi phải có cách nào hỗ trợ tốt nhất?”, bà Trần Thị Nhâm, Phó Chủ tịch phường An Hải Nam chia sẻ.

Nhiều ngày qua, rất đông người tìm đến UBND phường An Hải Nam (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lúc trời nhá nhem tối để làm thủ tục hành chính.

Chị Đinh Thị Nguyện (quận Sơn Trà) cùng bạn trai tan giờ làm việc mới đến trụ sở ủy ban đăng ký kết hôn. “Đi đăng ký phải có mặt đủ hai người, mà bạn trai làm công ty không thể xin ra trong giờ hành chính được nên chúng tôi chỉ có thể đi cùng nhau vào cuối giờ làm. Không ngờ tới ủy ban vẫn đang làm việc, mọi người nhiệt tình hướng dẫn các bước làm thủ tục, giải quyết nhanh gọn nên trong vòng 10 phút tôi đã đăng ký kết hôn xong”, chị Nguyện cho biết.

Cũng như chị, nhiều người dân khá ngạc nhiên khi trời nhá nhem tối, họ đến ủy ban phường để đăng ký, chứng thực, xác nhận các loại giấy tờ vẫn được. Đặc biệt là được hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng.

Từ giữa tháng 3, UBND phường An Hải Nam bắt đầu triển khai mô hình “Thêm 30 phút trách nhiệm” trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp. Từ 17h30 – 18h các ngày thứ Ba, thứ Năm hàng tuần, công dân đến bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) phường thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao sẽ được công chức chuyên môn hướng dẫn giải quyết các thủ tục và trả kết quả ngay.

Bà Trần Thị Nhâm - Phó Chủ tịch phường An Hải Nam cho hay phường thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Hải Đông và An Hải Tây. Hiện An Hải Nam có hơn 35.000 người, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tăng cao. Hơn nữa, những người làm giờ hành chính không thể ra ngoài để xử lý giấy tờ, hồ sơ, những khi cần kíp thật sự rất bất tiện. Vì vậy phường đã thực hiện mô hình “Thêm 30 phút trách nhiệm”.

“Thêm 30 phút nhưng chúng tôi luôn ở lại muộn hơn để giải quyết hết thủ tục và trả kết quả ngay cho người dân, tới tận gần 19h mới về nhà. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng mỗi hôm tăng cường phường giải quyết được hơn 10 hồ sơ”, bà Nhâm cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường An Hải Nam, mô hình này nhằm giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính.

Chị Thanh Hằng (phường An Hải Nam) ngay sau khi tan làm liền vội tới phường chứng thực một số giấy tờ. “Tôi cứ sợ muộn nhưng không ngờ mọi người vẫn làm việc đầy đủ, giúp tôi hoàn thiện thủ tục rất nhanh. 30 phút tăng ca này không chỉ tạo thuận lợi mà còn ghi điểm với người dân, kết nối chính quyền và nhân dân gần gũi hơn”, chị hài lòng.