Đoàn viên ‘1 kèm 1’ hỗ trợ người dân Đà Nẵng làm thủ tục trực tuyến

TPO - Với nhiều sáng kiến, lực lượng đoàn viên thanh niên nhận “kèm cặp” các hộ dân ở các khu vực vùng xa, vùng khó trên địa bàn Đà Nẵng để từng bước giúp người dân chuyển đổi và thao tác thành thạo các dịch vụ công trực tuyến.