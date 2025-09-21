Đoàn viên ‘1 kèm 1’ hỗ trợ người dân Đà Nẵng làm thủ tục trực tuyến

TPO - Với nhiều sáng kiến, lực lượng đoàn viên thanh niên nhận “kèm cặp” các hộ dân ở các khu vực vùng xa, vùng khó trên địa bàn Đà Nẵng để từng bước giúp người dân chuyển đổi và thao tác thành thạo các dịch vụ công trực tuyến.
Chỉ mất vài phút, hồ sơ đã được cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Vân tiếp nhận và xử lý tại chỗ. “Gộp về phường mới, trụ sở Ủy ban cách xa thôn nên đi lại khó khăn. Nay được cán bộ đến tận nơi hỗ trợ dân thế này, quý lắm”, bà Muộn nói.
Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh triển khai đội hình tình nguyện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, Đoàn xã Tây Giang cũng triển khai đội hình tình nguyện tại các thôn để hỗ trợ người dân kích hoạt định danh mức 2, nộp hồ sơ các thủ tục hành chính cơ bản trên điện thoại thông minh.
“Có những thôn cách trung tâm xã 40 – 50km nên mô hình “gõ từng nhà, rà từng thôn bản” bước đầu phát huy hiệu quả. Chúng tôi cũng tham mưu, phối hợp với các đơn vị để triển khai các đợt hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến lưu động hỗ trợ người dân định kỳ từng tháng, theo chủ đề”, anh Alăng Crom, Bí thư Đoàn xã Tây Giang, nói.