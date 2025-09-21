Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đoàn viên ‘1 kèm 1’ hỗ trợ người dân Đà Nẵng làm thủ tục trực tuyến

Giang Thanh

TPO - Với nhiều sáng kiến, lực lượng đoàn viên thanh niên nhận “kèm cặp” các hộ dân ở các khu vực vùng xa, vùng khó trên địa bàn Đà Nẵng để từng bước giúp người dân chuyển đổi và thao tác thành thạo các dịch vụ công trực tuyến.

tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-13.jpg
Nghe tin có đoàn lưu động của phường Hải Vân (Đà Nẵng﻿) về tận thôn để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, bà Trương Thị Muộn (thôn Tà Lang) có mặt từ sớm tại nhà gươl, xếp hàng chờ đến lượt. Ảnh: Giang Thanh
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-18.jpg
Mang theo căn cước công dân cùng điện thoại thông minh, bà Muộn được các tình nguyện viên hỗ trợ kích hoạt định danh mức 2, viết tờ khai, đăng ký thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-2.jpg
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-1.jpg
Chỉ mất vài phút, hồ sơ đã được cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Vân tiếp nhận và xử lý tại chỗ. “Gộp về phường mới, trụ sở Ủy ban cách xa thôn nên đi lại khó khăn. Nay được cán bộ đến tận nơi hỗ trợ dân thế này, quý lắm”, bà Muộn nói.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-11.jpg
Để hỗ trợ người dân ở các địa bàn xa trung tâm, Đoàn phường Hải Vân phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội và Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Vân triển khai mô hình “1+20”.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-14.jpg
Mô hình được triển khai từ tháng 8/2025 với sự tham gia của 70 tình nguyện viên. Trước mắt, các tình nguyện viên tập trung hỗ trợ bà con sinh sống trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang cũ) nay đã được sáp nhập về phường Hải Vân.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-6.jpg
Đặc biệt, mô hình “1+20” sẽ tập trung hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu đang sinh sống tại các thôn Tà Lang, Giàn Bí. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào chuẩn bị và nộp hồ sơ đúng quy định, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn đăng ký và cung cấp chữ ký số, thanh toán trực tuyến…
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-8.jpg
Theo chị Phạm Trần Trúc Mai, Bí thư Đoàn phường Hải Vân, với mô hình này, một đoàn viên thanh niên sẽ nhận “đỡ đầu”, kèm cặp cho 20 hộ dân, đảm bảo mỗi hộ sau thời gian được hỗ trợ sẽ có một người nắm vững và sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến﻿.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-12.jpg
“Đoàn phường cũng phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công đặt bàn lưu động hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại các khu dân cư, các thôn ở vùng xa, vùng khó trên địa bàn để hỗ trợ tất cả người dân tiếp cận với thủ tục hành chính số”, chị Mai nói.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-16.jpg
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-15.jpg
Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh triển khai đội hình tình nguyện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, Đoàn xã Tây Giang cũng triển khai đội hình tình nguyện tại các thôn để hỗ trợ người dân kích hoạt định danh mức 2, nộp hồ sơ các thủ tục hành chính cơ bản trên điện thoại thông minh.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-24.jpg
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-20.jpg
“Có những thôn cách trung tâm xã 40 – 50km nên mô hình “gõ từng nhà, rà từng thôn bản” bước đầu phát huy hiệu quả. Chúng tôi cũng tham mưu, phối hợp với các đơn vị để triển khai các đợt hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến lưu động hỗ trợ người dân định kỳ từng tháng, theo chủ đề”, anh Alăng Crom, Bí thư Đoàn xã Tây Giang, nói.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-22.jpg
Là xã miền núi, sau sáp nhập, xã La Dêê cũng có địa bàn rộng lớn, đường sá chưa đảm bảo khiến người dân gặp khó khi muốn đến trung tâm xã để làm các thủ tục hành chính. Theo anh Zơ Râm Hải, Bí thư Đoàn xã La Dêê, vừa qua, Đoàn xã đã triển khai đội hình tình nguyện đến các địa bàn xa xôi để “phổ cập” thủ tục số cho người dân.
tp-ho-tro-thu-tuc-truc-tuyen-tai-cho-23.jpg
“Hiện, một số thôn đã được trang bị thêm máy tính và wifi, sắp tới Đoàn xã sẽ phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính của xã tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng﻿ tại các thôn. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để hỗ trợ bà con, phổ cập dịch vụ công trực tuyến trong cộng đồng”, anh Hải nói.
Giang Thanh
#Thành Đoàn Đà Nẵng #Đà Nẵng #Đoàn phường Hải Vân #Đoàn xã Tây Giang #Đoàn xã La Dêê #hỗ trợ thủ tục #mô hình 1+20 #dịch vụ công trực tuyến #thủ tục hành chính

