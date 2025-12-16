Vì sao đường lát gỗ lim tiền tỷ ven sông Hương vẫn ‘mắc kẹt’ trong bùn nhiều ngày sau lũ?

Công trình sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo dọc sông Hương tại phường Thuận Hóa (TP. Huế) có tổng mức đầu tư 28,5 tỷ đồng, được xây dựng nhằm chỉnh trang cảnh quan và khai thác không gian văn hóa, du lịch đôi bờ sông Hương. Tuyến đường dạo ven sông dài 432m, rộng 3m, kết cấu kè bê tông cốt thép, mặt sàn bê tông dày 20cm, phía trên lát gỗ lim dày 50mm với diện tích 1.298m2. Khu sân khấu nổi độc đáo hình bán nguyệt, với diện tích 430m2, là nơi từng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn; trong đó có chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.