Vì sao đường lát gỗ lim tiền tỷ ven sông Hương vẫn ‘mắc kẹt’ trong bùn nhiều ngày sau lũ?

TPO - Tuyến đường đi dạo ven sông Hương kết nối với sân khấu nổi ngoài trời nổi tiếng tại khu vực trung tâm TP. Huế đến nay vẫn còn phủ dày bùn đất, dù lũ lụt đã đi qua nhiều ngày.
Hệ thống điện chiếu sáng thẩm mỹ lắp sát mặt sàn gỗ lối dạo bộ vẫn bị vùi lấp trong bùn đất.
Lãnh đạo Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế cho biết, do mưa lũ dồn dập nhiều đợt, sau khi khắc phục xong, bùn đất lại phủ lấp công trình trở lại. Những ngày gần đây, Huế lại có mưa lớn nên việc xử lý bùn đất, khôi phục hiện trạng công trình gặp trở ngại. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công công trình trước đây đẩy nhanh các hạng mục chỉnh trang, dọn vệ sinh, trồng dặm cây xanh, từng bước khôi phục thảm thực vật và cảnh quan dọc sông Hương. Dự kiến, công tác khắc phục, chỉnh trang sẽ hoàn thành trước Tết Dương lịch 2026.
Công trình sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo dọc sông Hương tại phường Thuận Hóa (TP. Huế) có tổng mức đầu tư 28,5 tỷ đồng, được xây dựng nhằm chỉnh trang cảnh quan và khai thác không gian văn hóa, du lịch đôi bờ sông Hương. Tuyến đường dạo ven sông dài 432m, rộng 3m, kết cấu kè bê tông cốt thép, mặt sàn bê tông dày 20cm, phía trên lát gỗ lim dày 50mm với diện tích 1.298m2. Khu sân khấu nổi độc đáo hình bán nguyệt, với diện tích 430m2, là nơi từng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn; trong đó có chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.