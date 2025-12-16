Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vì sao đường lát gỗ lim tiền tỷ ven sông Hương vẫn ‘mắc kẹt’ trong bùn nhiều ngày sau lũ?

Ngọc Văn

TPO - Tuyến đường đi dạo ven sông Hương kết nối với sân khấu nổi ngoài trời nổi tiếng tại khu vực trung tâm TP. Huế đến nay vẫn còn phủ dày bùn đất, dù lũ lụt đã đi qua nhiều ngày.

VIDEO: Đường đi dạo ven sông Hương vẫn ngổn ngang bùn đất sau lũ.﻿
tp-1-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Những ngày qua, hoạt động tham quan, ngắm cảnh, dạo bộ trên tuyến đường lát gỗ lim kết nối với khu sân khấu nổi - nơi từng diễn ra những sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia ven bờ nam sông Hương (TP. Huế), bị gián đoạn do bùn đất bồi lấp﻿ sau mưa lũ.
tp-2-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Theo lãnh đạo Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế - đơn vị quản lý công trình, lượng bùn đất theo dòng lũ dồn về﻿ khu vực này rất lớn, gây không ít khó khăn cho công tác khắc phục, chỉnh trang. Trung tâm đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân phối hợp với đơn vị thi công đường dạo và sân khấu lát gỗ lim để dọn dẹp rác thải, bùn đất﻿, xử lý lại mặt cỏ bị hư hỏng, song đến nay vẫn chưa thể hoàn tất.
tp-3-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Theo ghi nhận, trên mặt đường dạo lát gỗ lim đoạn gần bia Quốc học và khu sân khấu nổi, bùn đất vẫn phủ dày, gây cản trở việc đi lại, đặc biệt ảnh hưởng﻿ đến hoạt động tham quan, du lịch, vãn cảnh tại khu vực bờ nam sông Hương.
tp-4-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Nguồn nước ngầm từ công viên Hai Bà Trưng và ven triền sông tiếp tục thẩm thấu lên mặt đường dạo bằng gỗ lim, khiến việc khắc phục càng thêm khó khăn﻿.
tp-5-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue-2.jpg
tp-5-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue-1.jpg
Hệ thống điện chiếu sáng thẩm mỹ lắp sát mặt sàn gỗ lối dạo bộ vẫn bị vùi lấp trong bùn đất.
tp-6-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Công nhân kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra, xử lý﻿ lại toàn bộ hệ thống điện để bảo đảm an toàn và mỹ quan.
tp-7-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Khu thảm cỏ xanh sát sân khấu nổi hiện đã biến thành những mảng bùn lầy. Do nước ngầm từ triền sông vẫn tiếp tục thấm vào khu vực này gây úng ngập﻿ khiến việc trồng cỏ khôi phục cảnh quan chưa thể triển khai.
tp-8-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Một số vị trí mặt sàn gỗ lim sát sân khấu nổi buộc phải tháo dỡ để xử lý lại sau khi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đến thời điểm này, công tác xử lý mặt sàn đã hoàn tất, nhưng nước ngầm﻿ từ trên cao vẫn tiếp tục thấm xuống, đọng thành vũng trên bề mặt gỗ.
tp-9-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Triền sông ven lối dạo bộ, nơi trước đây được phủ thảm cỏ xanh, đã bị nước lũ xói lở, rửa trôi. Không gian từng là điểm dạo bộ, ngắm cảnh quen thuộc của người dân và du khách nay trở nên ảm đạm, khác lạ.﻿
tp-9-1-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue.jpg
Tuyến đường lát gỗ lim tiền tỷ sang trọng ngày nào giờ mang dáng dấp của một con đường đất sau lũ.﻿
tp-9-2-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue-2.jpg
tp-9-2-bun-lap-duong-dao-go-lim-hue-1.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế cho biết, do mưa lũ dồn dập nhiều đợt, sau khi khắc phục xong, bùn đất lại phủ lấp công trình trở lại. Những ngày gần đây, Huế lại có mưa lớn nên việc xử lý bùn đất, khôi phục hiện trạng công trình gặp trở ngại. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công công trình trước đây đẩy nhanh các hạng mục chỉnh trang, dọn vệ sinh, trồng dặm cây xanh, từng bước khôi phục thảm thực vật và cảnh quan dọc sông Hương. Dự kiến, công tác khắc phục, chỉnh trang sẽ hoàn thành trước Tết Dương lịch 2026.

Công trình sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo dọc sông Hương tại phường Thuận Hóa (TP. Huế) có tổng mức đầu tư 28,5 tỷ đồng, được xây dựng nhằm chỉnh trang cảnh quan và khai thác không gian văn hóa, du lịch đôi bờ sông Hương. Tuyến đường dạo ven sông dài 432m, rộng 3m, kết cấu kè bê tông cốt thép, mặt sàn bê tông dày 20cm, phía trên lát gỗ lim dày 50mm với diện tích 1.298m2. Khu sân khấu nổi độc đáo hình bán nguyệt, với diện tích 430m2, là nơi từng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn; trong đó có chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

Ngọc Văn
#sân khấu nổi sông Hương #phường Thuận Hóa #bùn lấp #mưa lũ dồn dập #mưa lũ #TP. Huế #công viên cây xanh #dạo bộ #đường gỗ lim #ngổn ngang

Xem thêm

Cùng chuyên mục