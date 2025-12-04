Nước lũ dâng nhanh, nhiều xã ở Lâm Đồng bị ngập sâu

TPO - Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng nay (4/12) khiến nhiều xã ở Lâm Đồng bị ngập sâu, giao thông trên quốc lộ 1 tê liệt. Riêng tại thôn Phú Thạnh, một căn nhà cùng nhiều vật dụng và hai ô tô bị nước cuốn trôi.

Ngày 4/12, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa nhiều vị trí xung yếu, ngập lụt để bảo đảm an toàn cho người dân và triển khai phương án khắc phục hậu quả mưa lũ.

Một đoạn đường trên địa bàn phường Hàm Thắng bị ngập sâu.

Rạng sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến hàng loạt khu dân cư tại các xã Hiệp Thạnh, Lương Sơn, Liên Hương và Hàm Trí bị ngập sâu. Trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn, nước lũ dâng 0,2 - 1m làm giao thông tê liệt.

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh cho biết, toàn xã có hơn 150 căn nhà ngập từ 0,8 - 2,5m; quốc lộ 20 qua thôn Định An bị ngập sâu; ba cầu dân sinh bị sập.

Riêng tại thôn Phú Thạnh, một căn nhà cùng nhiều vật dụng và hai ô tô bị nước cuốn trôi. Còn tại phường Hàm Thuận Bắc ghi nhận hơn 342 căn nhà ngập nước, hư hại tài sản và hơn 400ha hoa màu bị thiệt hại, ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Lực lượng xã Hàm Liêm hỗ trợ di dời dân và tài sản.

Lực lượng phường Hàm Thắng túc trực cảnh báo đoạn đường bị ngập.

Quốc lộ 1A qua xã Lương Sơn bị ngập sâu. Ảnh: CTV.

Tại xã Liên Hương, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến khu dân cư và nhiều tuyến đường bị ngập. Khu vực hạ lưu các xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng cũng bị ngập sâu từ khoảng 3h sáng hôm nay.

Lãnh đạo UBND xã Lương Sơn cho biết, lực lượng tại chỗ đang hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, theo dõi điểm nguy hiểm và khẩn trương khắc phục hậu quả.