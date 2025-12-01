Ngập lụt và tình trạng khẩn cấp về khí hậu

TP - Lũ lụt không phải là điều mới mẻ ở Việt Nam, nhưng những gì xảy ra trong những ngày gần đây lại khác: một tình trạng khẩn cấp về khí hậu trên toàn quốc diễn ra nhanh hơn khả năng ứng phó của đất nước. Đây là một trong những quốc gia dễ bị lũ lụt nhất thế giới, với gần một nửa dân số sống ở những khu vực có nguy cơ cao.

Chỉ trong vài ngày, mưa lớn và triều cường do bão gây ra đã tàn phá khắp đất nước - tràn vào Thái Nguyên ở phía Bắc, nhấn chìm Lâm Đồng ở Tây Nguyên, và nhấn chìm các khu thương mại ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Ngay cả Hà Nội, nơi người dân đã quen với cảnh đường phố ngập lụt, cũng phải đối mặt tình trạng ngập lụt nghiêm trọng một lần nữa khi hệ thống thoát nước thất thủ dưới những trận mưa xối xả.

Số người chết, mất tích đã lên tới 108; hàng chục nghìn người phải đi sơ tán. Tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Đắk Lắk (vựa cà phê của cả nước) phải đối mặt những tổn thất nặng nề nhất và danh sách người mất tích dài nhất. Đằng sau những con số đó là những gia đình đang tìm kiếm người thân, những người bán hàng chứng kiến ​​sinh kế của họ bị nhấn chìm trong nước lũ, và những người nông dân mất trắng mùa màng và cả tương lai chỉ sau một đêm.

Cảnh báo sớm bằng tin nhắn và còi báo động loa phóng thanh đã cứu sống nhiều người nhưng vẫn chưa đủ. Một số cộng đồng vùng sâu vùng xa vẫn bị cô lập trong nhiều ngày do lở đất chặn đường núi và mất điện làm gián đoạn mạng lưới thông tin liên lạc. Đối với một quốc gia thường được coi là hình mẫu khu vực về ứng phó thảm họa, hệ thống này dường như đang chịu áp lực lớn từ biến đổi khí hậu mà nó chưa bao giờ được thiết kế để ứng phó.

Quỹ đạo khí hậu chung

Việt Nam có thể là quốc gia Đông Nam Á mới nhất bị buộc phải đối mặt sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, nhưng sẽ không phải là quốc gia cuối cùng. Từ các vùng ngoại ô đang chìm dần của Bangkok (Thái Lan) đến các vùng ngập lụt thường xuyên của Manila (Philippines), khu vực này đang phải đối mặt một quỹ đạo khí hậu chung: biển nóng hơn, lượng mưa lớn hơn, bão dữ dội hơn và tình trạng dễ bị tổn thương về kinh tế ngày càng gia tăng.

Các nhà khoa học khí hậu đã cảnh báo trong nhiều năm rằng các đại dương ấm hơn sẽ bơm nhiều hơi ẩm hơn vào các hệ thống bão, làm tăng cường độ mưa. Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu dự báo gió mùa ẩm ướt hơn, các dải bão tập trung và lũ lụt xảy ra nhanh hơn - tất cả những điều này đang hiển hiện rõ ràng ở các tỉnh bị ngập lụt của Việt Nam.

Mưa lũ tại miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều khu vực bị chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân chìm trong ngập lụt

Nhưng chỉ riêng biến đổi khí hậu không thể giải thích được quy mô tàn phá. Quá trình đô thị hóa không được kiểm soát đã rải bê tông, thảm nhựa đường các vùng đất ngập nước, lấp các kênh thoát nước và thu hẹp các tuyến đường thủy. Ở Tây Nguyên, nạn phá rừng và khai thác cát đã làm mất ổn định sườn dốc, gây ra sạt lở đất. Việc phát triển vẫn tiếp diễn ở những vùng có nguy cơ cao bất chấp các khuôn khổ pháp lý được thiết lập để ngăn chặn.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​một cuộc khủng hoảng kép”, Tiến sĩ Trần Minh Đức, một nhà nghiên cứu môi trường tại TPHCM, nhận định. “Biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ bão, nhưng chính các quyết định sử dụng đất mới quyết định mức độ nguy hiểm của chúng”, ông Đức nói.

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai và các khuôn khổ thích ứng với khí hậu. Các khoản đầu tư tiếp tục được đổ vào việc dự báo tốt hơn, xây dựng rào chắn lũ lụt, cơ sở hạ tầng chống chịu bão và phục hồi rừng ngập mặn.

Lũ lụt rồi sẽ rút, đường sá sẽ mở cửa trở lại, chợ sẽ lại nhộn nhịp. Nhưng còn đó một câu hỏi nhức nhối hơn đối với Việt Nam và cả Đông Nam Á. Còn bao nhiêu trận lũ kỷ lục nữa sẽ xảy ra trước khi việc thích ứng với biến đổi khí hậu vượt qua được thiệt hại do sự biến đổi này?

Tuy nhiên, việc thích ứng vẫn chưa đồng đều. Các thành phố ven biển lớn được hưởng lợi nhiều nhất, trong khi các tỉnh như Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn đang phải đối mặt nguy cơ bị tàn phá nghiêm trọng.

Các quan chức khẳng định, khả năng phục hồi khí hậu cho một quốc gia đang công nghiệp hóa nhanh chóng đòi hỏi thời gian và tiền bạc. Những người chỉ trích phản ứng rằng, sự trì hoãn không còn là một lựa chọn khả thi nữa, chỉ là một canh bạc với xác suất thảm khốc ngày càng tăng.

Tuy nhiên, giữa sự tàn phá, một câu chuyện khác cũng xuất hiện: câu chuyện về khả năng phục hồi xã hội. Các nhóm tình nguyện đã được huy động trên khắp cả nước để nhanh chóng cung cấp thực phẩm, thuốc men, chăn màn… Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi sự sống còn không phụ thuộc vào các kế hoạch ứng phó mà phụ thuộc vào sự sẵn sàng. Cứu trợ thiên tai không còn là một phản ứng tạm thời, mà là một lối sống lâu dài.