Chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf nghìn tỷ ở Gia Lai

TPO - UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa tại xã Đak Đoa, có quy mô 36 lỗ, dự kiến vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, diện tích hơn 170ha.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa tại xã Đak Đoa, tỉnh này theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quyết định, sân golf Đak Đoa có quy mô 36 lỗ, dự kiến vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng trên nền diện tích hơn 171ha, được triển khai vào quý I/2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2029, thời gian hoạt động dự án 50 năm.

Rừng thông tại xã Đak Đoa.

Dự án có mục tiêu hình thành tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao, giải trí và du lịch; tạo động lực thu hút các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây Gia Lai, góp phần hoàn thiện các định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, giải quyết các nhu cầu về việc làm cho lao động địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư khi tham gia đăng ký thực hiện dự án phải cam kết nộp giá trị của tài sản gắn liền với đất (rừng thông) và các khoản chi phí khác mà nhà đầu tư trước đây trúng đấu giá đã nộp vào ngân sách nhà nước; bồi thường thiệt hại khi chuyển mục đích sử dụng rừng, chi phí đầu tư tạo rừng, giá trị trồng rừng thay thế, giá trị quyền sử dụng đất theo giá trị được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Đặc biệt, nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện và đưa dự án vào hoạt động.

Trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp có phát sinh thu hồi khoáng sản trong phạm vi thực hiện dự án, đề nghị nhà đầu tư liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thủ tục thu hồi khoáng sản theo quy định và các văn bản hướng dẫn liên quan.

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao các sở, ngành, UBND xã Đak Đoa và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

